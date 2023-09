Martina Fusco da bollino rosso: bollente in bikini

E’ una Martina Fusco da censura quella immortalata nell’ultimo scatto postato dalla modella napoletana sul suo profilo Instagram

Prendendo a prestito il titolo di una hit degli anni ’80 del secolo scorso, l’estate sta finendo. Le spiagge delle varie località turistiche progressivamente si svuotano e per converso le città si rianimano, con il corollario del traffico congestionato, dello stress e dello smog.

Tra pochi giorni, inoltre, trillerà la campanella per quegli studenti che per primi, secondo il calendario regionale della riapertura delle scuole, ritorneranno sui banchi. Insomma, l’estate, con il suo carico di divertimento, spensieratezza ed evasione dalla quotidianità fatta di affanni e responsabilità, è davvero agli sgoccioli.

Sì, per tutti i comuni mortali ma non per Martina Fusco, modella e soprattutto volto familiare al grande pubblico televisione in virtù della sua partecipazione a ‘Ciao Darwin 8’, show condotto dall’inossidabile duo Paolo Bonolis-Luca Laurenti, e all’edizione del 2020 del reality “La pupa e il secchione e viceversa”.

Martina Fusco bollente in bikini: da bollino rosso

Dunque, è ancora estate per la conturbante swimsuit model (cioè modella per costumi da bagno) napoletana ma lo è anche per i suoi follower. Infatti, l’ultimo scatto postato da Martina Fusco sul suo account Instagram alza la temperatura al punto tale che sembra che le lancette dell’orologio sia ritornate indietro, a Ferragosto, quindi in piena estate.

Di profilo e con indosso un micro bikini che lascia pochissimo spazio all’immaginazione, l’ex ‘Pupa’ è da censura, da bollino rosso. I pochi centimetri di stoffa del suo costume, più che nascondere, esaltano le sue curve hot. Un décolleté tonico e rigoglioso, la sensualissima curva del lato B e gambe che sembrano non finire mai per un concentrato di bellezza e sex appeal che non ha uguali nel mondo dei social network che pure trabocca di fascino e sensualità.

Del resto, Martina Fusco è una bellezza fuori dal comune. Anzi spaziale. Un’aliena calata sul nostro Pianeta per irradiarlo di charme e sex appeal. Non per nulla, complice il bikini color giallo venato da striature nere, per un suo follower la compagna del portiere Nikita Contini è la versione in carne e ossa di Lamù, iconica protagonista dell’omonimo cartone animato in voga negli anni ’80 del secolo scorso, che in effetti indossava un bikini che ricorda molto quello della modella napoletana.

Unica differenza, fanno notare altri follower, il colore blu elettrico dei capelli dell’eroina del popolare ‘anime’ giapponese, primo sogno erotico di quanti erano dei ragazzini negli anni’80. Poco importa. A Martina Fusco, infatti, bastano le sue curve hot per elettrizzare il web e i social network.