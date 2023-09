Vestito aperto: lato A in vista, Carolina Stramare senza freni

Una Carolina Stramare incontenibile: il vestito si apre lasciando scoperto un décolleté da sexy reginetta di bellezza

Influencer, showgirl e affini fanno a gara nel mettere in mostra le loro abbondanti grazie per aumentare la loro fanbase e soprattutto per essere incoronate come la più bella del reame (social network).

Eppure, tra la foltissima schiera di bellissime che inondano quotidianamente il web di bellezza e sex appeal ce n’è una che la coroncina di ‘più bella’ l’ha indossata per davvero.

Stiamo parlando di Carolina Stramare, 24enne modella originaria di Genova, vincitrice dell’80esima edizione del concorso di bellezza per antonomasia, “Miss Italia”, che negli anni è stato il trampolino di lancio di tante dive (solo per citarne alcune, Lucia Bosé, Silvana Pampanini, Gina Lollobrigida e Sofia Loren).

E diva, dei social network, lo è anche la modella genovese. I suoi scatti, infatti, puntualmente mandano in visibilio i suoi numerosi follower. In particolare, l’ultimo li ha lasciati a bocca aperta per un dettaglio molto piccante.

Carolina Stramare senza freni: lato A in vista

Estate di lavoro per la meravigliosa Carolina Stramare. Del resto, la bella stagione è il periodo dell’anno ideale per lo shooting dei brand dell’alta moda di cui l’ex Miss Italia è testimonial.

Sole, mare e cielo azzurro sono lo sfondo migliore per sessioni di foto con protagonista una bellissima dello show business tra le più amate e seguite. Ma l’estate fa rima anche con la spensieratezza e con quella leggerezza d’animo che induce a osare, a prendersi delle libertà che nel resto dell’anno mai ci si sogna di prendersi.

Insomma, è estate, il sole irradia e bacia, come si suol dire, i belli mentre le bellissime offrono generosamente allo sguardo rapito dei loro fan e follower centimetri su centimetri di pelle nuda.

Non fa eccezione neanche l’ex Miss Italia che ha mandato al tappeto i suoi follower con l’ultimo scatto postato sul suo profilo Instagram: un’apertura triangolare nell’elegante tailleur che la fascia lascia scoperto il suo florido e favoloso décolleté.

Una visione da sexy reginetta di bellezza tale da mandare ai box per mesi Pietro Pellegri, attaccante attualmente in forza al Torino, come ironicamente preconizza un incantato follower nel suo commento rispolverando un luogo comune del calcio (fidanzate e mogli troppo sexy ‘distraggono’ i calciatori dai loro impegni sul rettangolo verde).

Ebbene sì, quella di Carolina Stramare è un’estate di lavoro e da batticuore. Infatti, Carolina e Pietro Pellegri sono usciti allo scoperto come coppia. L’attaccante del Toro, dunque, è innamoratissimo di Carolina, ‘la cosa più bella che mi sia capitata‘, come si legge nel commento dell’ex Genoa in calce al video su Instagram con il quale i due hanno ufficializzato la loro liaison. Come dargli torto?