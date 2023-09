Napoli-Lazio non è finita: il match continua, pioggia di sfottò

La Lazio rinasce come una fenice e sconfigge in casa i Campioni d’Italia : sui social impazzano i meme sulla prestazione del Napoli

A pochi mesi dal gol di Vecino, la Lazio torna a vincere al Diego Armando Maradona. La difesa del Napoli non riesce a contenere l’offensiva e sui social impazza l’ironia: i tifosi azzurri rimpiangono già un giocatore?

I tifosi del Napoli non potranno godersi la sosta per le nazionali a cuor leggero. Difatti, la sconfitta con la Lazio, che arrivava da due sconfitte contro il neopromosso Genoa e una contro il Lecce, ha fatto sorgere dubbi importanti in merito all’affidabilità della difesa degli azzurri.

Nel corso della gara, che si è conclusa sul risultato di 1-2, i giocatori della Lazio sono riusciti a destare preoccupazione nei cuori partenopei, che hanno temuto il peggio con le reti di Zaccagni e Guendouzi.

Nonostante i due gol siano stati annullati dalla squadra arbitrale dopo segnalazione dal VAR, gli uomini di Garcia non sono riusciti a riprendere in mano la partita. La Lazio ha, dunque, nuovamente espugnato il Maradona a distanza di circa 6 mesi dall’ultima sfida. La prestazione delle due squadre è stata oggetto di ironia: ecco i commenti degli appassionati di calcio sui social.

Napoli, l’assenza di Kim punisce i Campioni d’Italia: sui social presa di mira la difesa azzurra

Solamente qualche mese fa la squadra di Luciano Spalletti sollevava la coppa di Campioni d’Italia. Un riconoscimento conquistato grazie alle prestazioni degli azzurri. Il Napoli ha infatti concluso la stagione 2022-2023 con 77 gol all’attivo e solamente 28 subiti.

Tra i protagonisti del traguardo dei campani c’è certamente Kim Min-Jae. Arrivato per sostituire Kalidou Koulibaly, il sudcoreano ha conquistato velocemente il cuore dei tifosi ma altrettanto velocemente ha lasciato Napoli. Dopo solamente una stagione, infatti, si è trasferito in Germania. Per sostituirlo la dirigenza azzurra ha scelto di puntare su Natan, che però non è stato ancora schierato da Rudi Garcia.

Il tecnico francese ha infatti preferito puntare sulla coppia Rrhamani-Juan Jesus. Al posto di Mario Rui, altro protagonista della vittoria del titolo nello scorsa stagione, l’ex allenatore della Roma ha schierato ancora una volta da titolare Mathias Olivera. La difesa azzurra è parsa incerta in troppe occasioni ed alcuni hanno sottolineato, in maniera umoristica, come la cessione di Kim sia stato un grosso errore.

Tuttavia, oltre al rendimento del Napoli e della Lazio, oggetto di ironia è stato anche l’intervento del Var, che ha annullato i due gol dei capitolini. Una serata dura, dunque, da digerire per i tifosi del Napoli che sperano di rivedere, tra circa due settimane, una squadra maggiormente abile nel gestire le azioni offensive dei rivali e capace di incutere timore.