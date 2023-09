Il Napoli non molla: la giovane stella arriverà a gennaio

Il mercato del Napoli non si ferma ai tre acquisti estivi, se si liberasse spazio in rosa, lui potrebbe arrivare a gennaio

Si può discutere a lungo sull’impiego qualche metro più avanti o più al centro di Khvaratskhelia e Politano, del posizionamento dei laterali bassi, ma l’impostazione del Napoli è sempre quella. 4-3-3, possesso e verticalizzazioni.

Con Rudi Garcia i partenopei hanno convinto nelle prime due uscite di campionato e perso con la Lazio in casa. Questa è la seconda vittoria consecutiva di Sarri da avversario al ‘Maradona’. Di cose da scoprire però, ce ne sono ancora tante.

Quella con i biancocelesti è una sconfitta che i tifosi hanno maldigerito. Più che altro per le idee tattiche che ad un certo punto sono sembrate confusionarie e sbagliate e che hanno reso facili le cose alla Lazio. Di tempo comunque la piazza ne darà al proprio allenatore sperando però che anche lui faccia altrettanto con i nuovi arrivati.

Che regalo a gennaio, Napoli super colpo!

Ci si inizia infatti a domandare quando vedremo il vero interrogativo di quest’estate, Natan. Il difensore non è ancora entrato in campo in gare ufficiali e prima o poi dovrà farlo. Cajuste qualche spezzone lo ha giocato mentre per quanto riguarda Lindstrom, almeno qui c’è l’attenuante di un calciatore arrivato da pochi giorni e che contro la Lazio è entrato solo per qualche minuto. Gli azzurri però hanno già in mente di mettere in rosa un altro giovanissimo.

Per adesso si è optato per un mercato senza fuochi d’artificio. Il difensore, il centrocampista e l’esterno sono arrivati per le partenze di Kim, Ndombélé e Lozano e nient’altro è stato modificato. A gennaio però si potrebbe pensare di prestare qualcuno tra Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano qualora non dovessero avere molto spazio in questo inizio stagione. Ed è lì che la società di De Laurentiis potrebbe tornare forte su Tommaso Baldanzi.

La società ha buoni rapporti con l’Empoli da cui in passato sono già arrivati calciatori come Zielinski e Di Lorenzo ed ora monitora il classe 2003 dell’Under 21. In questa stagione iniziata malissimo dai toscani, il trequartista ha giocato già per 3 volte senza ancora trovare gol e assist.

Se in inverno però dovessero ritenerlo pronto, gli azzurri potrebbero anche già provare l’affondo senza attendere la fine della stagione. Non sarà però facile convincere gli empolesi visto che il contratto della giovane stella si chiude nel 2027. Per trattare così presto ci vorrà solo un’offerta irrinunciabile.