Calciomercato: affare Chiesa, la big accelera

Federico Chiesa sembra essere tornato ai suoi livelli dopo un periodo non sicuramente facile. Le prime partite di questa stagione hanno confermato un giocatore assolutamente di livello e in questo momento se lo gode la Juventus.

Ma i bianconeri potrebbero perderlo a breve. Secondo quanto riferito da fichajes.net, una big ha messo nel mirino Federico Chiesa e potrebbe addirittura mettere sul piatto una proposta importante durante il calciomercato invernale. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Mercato: colpo Chiesa, ecco chi lo prende

Il momento per Federico Chiesa è sicuramente positivo e questo consente di guardare con maggiore fiducia al futuro considerando che ormai l’infortunio è stato messo alle spalle. Ora il suo obiettivo è sicuramente fare molto bene con la Juventus per poi magari fare un ulteriore salto di qualità e andare ad ambiare a traguardi ancora più importante. Sono comunque in corso tutte le riflessioni del caso per andare a trovare la giusta soluzione anche per il calciatore.

Federico Chiesa sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid e la squadra di Simeone sarebbe pronta ad affondare il colpo in caso di partenza di Griezmann. Per il momento il francese sembra essere destinato a rimanere ancora in Spagna, ma il suo nome è da tempo sul taccuino di diversi club e ci potrebbe essere un tentativo per il figlio d’arte, ma vedremo cosa succederà.

Sicuramente la Juventus non sembra essere interessata a perdere Chiesa a gennaio, ma con una offerta importante la situazione potrebbe cambiare. Senza dimenticare che l’Atletico ha sulla carta la possibilità di mettere sul piatto un profilo come quello di Morata che piace da tempo ai bianconeri e presto sono attese delle novità.

Ultime Chiesa: l’Atletico Madrid ci pensa

L’Atletico Madrid pensa a Federico Chiesa per rinforzare il proprio attacco,ma molto dipenderà dalla partenza di Griezmann. Si tratta di un calciatore assolutamente importante e che la Juventus non ha nessuna intenzione di mollarlo.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine ci sarà oppure no la fumata bianca in questo affare. Il Napoli resta, comunque, alla finestra e potrebbe affondare in estate il colpo.