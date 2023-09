Martina Fusco esplosiva: curve da sogno

Martina Fusco è pronta a infiammare i fan, le sue ultime foto sui social sono davvero a rischio infarto per i suoi sostenitori

La modella è nel pieno della forma, i social estendono così la sua bellezza dirompente. La ragazza campana lanciata da Ciao Darwin è sempre più seguita, il pubblico è davvero estasiato dagli scatti sempre più piccanti.

È una delle wags più invidiate dai tifosi e non potrebbe essere altrimenti. La sua felicità insieme al compagno traspare e non manca mai di infiammare i suoi fan con foto decisamente vietate ai minori. Martina Fusco è una showgirl che sa come usare i social e come portare il pubblico dalla sua parte, è una delle ragazze più sensuali del web.

La compagna di Nikita Contini, terzo portiere del Napoli, è una delle protagoniste in questi ultimi giorni, i suoi canali social sono letteralmente presi d’assalto.

Il Napoli si consola con Martina Fusco

I tifosi azzurri seguono con particolare attenzione la compagna di Contini, portiere rientrato alla base dopo i prestiti con Sampdoria e Reggina. Raramente scenderà in campo con la squadra campione d’Italia, ma è un calciatore che è sempre rimasto volentieri nel gruppo, pur non avendo mai disputato una partita ufficiale nel club.

Il ruolo del terzo portiere è un po’ così, ma di certo nella vita privata si consola con la bellezza sfolgorante di Martina Fusco, super hot anche per la vasta platea dei social.

Le foto in costume non lasciano dubbi, è tornata in grande forma dopo il parto e, anche quando era in dolce attesa, ha usato i social per mostrarsi in grande sintonia con il pubblico. Persi i chili accumulati durante la gravidanza, Martina Fusco è una bomba sexy a cui difficilmente i fan possono resistere, tanto che il numero dei sostenitori sta crescendo sempre più.

Delle compagne famose, sta prendendo piede sui social e supererà a breve anche i 400mila fan su Instagram. Numeri importanti che confermano come ci sia una grande attenzione nei suoi riguardi e i tifosi del Napoli potranno consolarsi dopo la sconfitta interna contro la Lazio: le ultime foto di Martina Fusco sono davvero un modo per non pensare al calcio e al primo ko in campionato. Se questi sono gli scatti che consolano dopo una sconfitta… figuriamoci quelli previsti per qualche vittoria importante degli azzurri.