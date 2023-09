L’ex Juve ancora nel mirino: il Napoli prenota il colpo per gennaio

A quanto pare l’interesse nei confronti del calciatore ex Juventus non è affatto finito da parte del Napoli : ci riproveranno a gennaio

Il calciomercato estivo si è definitivamente concluso l’1 settembre. Nonostante questo, però, se ne continuerà a parlare ogni giorno. Per il semplice motivo che molte squadre hanno solamente “rimandato” di qualche mese alcuni acquisti di spessore.

Tra questi anche il club campione di Italia che ha messo nel mirino, ancora una volta, un calciatore che in passato ha militato nella Juventus. Appuntamento, quindi, alla prossima sessione del mercato invernale.

Napoli, l’interesse non è mai svanito: appuntamento a gennaio

Il Napoli si lecca le ferite dopo la sconfitta rimediata, sabato sera, contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Una brutta battuta d’arresto per il team allenato da Rudi Garcia. Il manager francese continuerà gli allenamenti con i pochi calciatori rimasti a Castel Volturno visto che, la maggior parte di loro, andrà a rappresentare il proprio Paese per gli impegni in nazionale. Chi continuerà a lavorare è proprio la dirigenza azzurra.

La stessa che potrebbe tentare un nuovo assalto nei confronti di un ex Juventus (anche se non è mai sceso in campo con i bianconeri). Stiamo parlando di Riccardo Orsolini, esterno d’attacco del Bologna di Thiago Motta. Il classe ’97, nell’ultimo match di campionato contro il Cagliari, è partito dalla panchina e buttato nella mischia nel secondo tempo. A lui è stato affidato il calcio di rigore del possibile vantaggio, ma il pallone è andato a finire sulla traversa.

L’interesse azzurro nei suoi confronti non è mai svanito. Anche se si tratta di una operazione non proprio facilissima e per parecchi motivi: il primo è che i felsinei non hanno alcuna intenzione di venderlo. Nel caso in cui dovessero cambiare idea, però, non lo farebbero di certo gratis. Da non dimenticare anche un altro “fattore” da non sottovalutare. Proprio pochi giorni fa il calciatore ha rinnovato il proprio accordo con gli emiliani fino al 30 giugno del 2027.

Tanto è vero che il club lo ha annunciato con un simpatico filmato pubblicato sui suoi canali social in stile “Valerio Lundini”. Per il giocatore, senza ombra di dubbio, si tratterebbe di un passo importante nella sua carriera calcistica. Con la possibilità di giocare in palcoscenici importanti europei e conquistare la maglia della Nazionale (l’ultima sua apparizione in azzurro tre anni fa). La sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 12 milioni di euro. Possibile che il Napoli possa offrire anche delle contropartite che possano piacere a Motta.