Garcia ribalta il Napoli: tre cambi alla ripresa

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, è pronto a rivoluzionare la sua squadra in vista della prossima sfida di campionato

Nessun campanello d’allarme in casa Napoli. Anche se la sconfitta subita in casa, contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, fa un po’ male. Il campionato, però, come ha fatto capire l’allenatore Rudi Garcia è ancora molto lungo.

Fatto sta, però, che contro i biancocelesti ha notato alcuni calciatori hanno deluso le sue aspettative. Ed è per questo motivo che, nella prossima partita di campionato, potrebbe cambiare seriamente la formazione con l’inserimento di altri atleti dal primo minuto.

Napoli, Garcia pronto a rivoluzionare la squadra?

Il campionato di Serie A si fermerà per qualche giorno, il tempo di concedere spazio alla nuova Nazionale targata Luciano Spalletti. Alcuni azzurri rappresenteranno il proprio Paese in questi giorni e poi faranno ritorno in Campania in vista della delicata trasferta di Genova. Ad attendere i campioni di Italia ci sarà un Genoa altrettanto ferito per la sconfitta subita, fuori casa, contro il Torino al 90′.

Proprio allo stadio ‘Ferraris‘ il tecnico partenopeo potrebbe presentare delle vere e proprie sorprese in mezzo al campo rispetto all’ultima sfida di campionato disputata allo stadio ‘Maradona’. Il primo che potrebbe accomodarsi in panchina è Mathias Olivera, non apparso in grande forma sulla fascia sinistra. In quel ruolo potrebbe seriamente ritornare, dal primo minuto, uno dei leader della squadra come Mario Rui.

Chi, invece, potrebbe seriamente fare il proprio esordio in campionato e soprattutto in Serie A è Natan. Il giovane brasiliano ha a disposizione meno di due settimane per farsi notare dal suo allenatore in vista di questi allenamenti che disputerà al centro sportivo di Castel Volturno. Proprio lui che potrebbe prendere il posto del suo connazionale, Juan Jesus. L’ex Inter e Roma è stato un po’ criticato, da una piccola parte dei tifosi, sui social network per la sua prestazione a dir poco opaca contro l’attacco delle ‘Aquile‘.

Non è da escludere neanche la possibilità di vedere, dal primo minuto, anche Giacomo Raspadori. Non è affatto un mistero che l’allenatore francese nutra molta stima nei confronti dell’ex Sassuolo. In questo momento lo vede come esterno d’attacco. Impensabile che possa sostituire Victor Osimhen. Le scelte, quindi, cadrebbero su altri due elementi: Kvaratskhelia o Zielinski (autore del gol del pareggio nel match di sabato sera). Uno di loro potrebbe partire dalla panchina nella sfida contro i rossoblù.