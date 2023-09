Bordata a Natan: ora è gelo in casa Napoli

Che bordata al difensore del Napoli Natan da parte del giornalista: cala ora in gelo in casa azzurra.

Prima sconfitta in campionato per il Napoli che al Maradona si è fatto superare 2-1 dalla Lazio dell’ex Sarri e non riesce a stare al passo di Milan ed Inter che sono ora le uniche due squadre ad arrivare a punteggio pieno alla prima sosta della stagione.

Gli azzurri avevano iniziato bene la stagione con due vittorie nelle prime due giornate, ma già si erano viste alcune crepe difensive e contro i biancocelesti hanno finito per pagare dazio. Sebbene il risultato sia stato di 2-1, la sensazione è che quest’ultimo sarebbe potuto anche essere più largo considerato che alla Lazio sono stati annullati due gol e che ha pure fallito alcune occasioni.

E’ presto per lanciare allarmi, ma appare chiaro che la perdita di Kim Min-jae sia stata più pesante del previsto per il Napoli e forse il difensore sudcoreano non è stato sostituito a dovere. Sulla questione si è voluto esprimere anche il giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia che ai microfoni della trasmissione TV Play, ha lanciato una stoccata al neo acquisto azzurro Natan ma non solo, lasciando tutti senza parole.

Napoli, Bargiggia boccia Natan: la rivelazione sorprende tutti

Dopo la cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco, ci si aspettava che il Napoli puntasse su un giocatori di alto profilo per sostituirlo e si sono fatti davvero tantissimi nomi tra cui quelli di Danso, Itakura, Ito e Mavropanos. Alla fine, però, gli azzurri hanno deciso di fare un vero e proprio coup de theatre, andando ad acquistare il giovane Natan dal Bragantino, lasciando perplessi i tifosi.

Da quando è iniziato il campionato, però, Natan non ha disputato neppure un minuto in maglia azzurra e ciò sta sollevando dei dubbi sul suo acquisto. Dubbi che non faranno altro che aumentare dopo le dichiarazioni dell’esperto di mercato Paolo Bargiggia a TV Play dove ha di fatto bocciato l’acquisto del difensore brasiliano, affermando come il Napoli non avrebbe dovuto prendere lui per sostituire Kim Min-jae.

Inoltre, Bargiggia ha fatto una rivelazione sorprendente, dichiarando di aver parlato con dei colleghi brasiliani che gli hanno confidato come Natan non fosse uno dei più forti del campionato brasiliano. Parole, queste, che preoccupano ulteriormente i tifosi del Napoli in vista del proseguo di una stagione che non si preannuncia per niente facile.

Lo stesso Bargiggia ha dichiarato di non vedere bene il Napoli quest’anno, sottolineando come Rudi Garcia non fosse neppure la prima scelta degli azzurri e che in generale il mercato partenopeo non lo ha convinto, bocciando anche l’acquisto a centrocampo di Cajuste.