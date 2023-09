De Laurentiis scatenato, svelata la sfuriata per Osimhen

Clamorosa risposta del presidente azzurro all’Al-Hilal nell’ambito dell’offerta fatta recapitare dal club arabo per l’attaccante nigeriano

Il calcio arabo si è attestato come il protagonista assoluto della sessione estiva di calciomercato mettendo a segno colpi di livello internazionale. Benzema, Neymar, Mahrez e Mané, per intenderci, sono solo alcuni dei giocatori che hanno deciso di lasciare l’Europa per trasferirsi in Arabia Saudita, garantendosi ingaggi inarrivabili per qualsiasi club del vecchio continente.

Le società di calcio di tutta Europa e i relativi tifosi hanno letteralmente tremato durante la sessione estiva di calciomercato. Hanno tremato anche i tifosi del Napoli quando hanno cominciato a susseguirsi insistentemente dei rumors che volevano Victor Osimhen pronto a partire in direzione Saudi League. Alla fine – salvo clamorosi colpi di scena (il mercato arabo sarà aperto ancora per qualche giorno) – l’attaccante nigeriano rimarrà all’ombra del Vesuvio. Decisiva la volontà del giocatore di rimanere nel calcio che conta, ma anche quella del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, che ha respinto l’assalto arabo alzando un muro invalicabile. A tal riguardo, nelle ultime ore è emerso un succoso retroscena circa la risposta dell’imprenditore romano nei confronti del club che ha cercato di portare tra le proprie fila l’ex Lille.

Napoli, la risposta di De Laurentiis all’offerta dell’Al-Hilal per Osimhen

A riferire il retroscena sulla risposta di De Laurentiis all’offerta dell’Al-Hilal per Osimhen è L’Èquipe, noto quotidiano francese. Secondo quanto affermano i colleghi transalpini, oltre a rifiutare la proposta ricevuta, il presidente del Napoli avrebbe anche sbeffeggiato il club saudita con delle frasi sfrontate, scritte nel tentativo di sottolineare il valore del capocannoniere dello scorso campionato di Serie A. Ecco i dettagli della curiosa vicenda.

L’Èquipe, nel dettaglio, riferisce che De Laurentiis avrebbe rifiutato la proposta di acquisto di 200 milioni di euro avanzata dall’Al-Hilal per il nigeriano tramite l’invio di una mail. Una mail all’interno della quale l’imprenditore romano si sarebbe addirittura preso gioco del club saudita scrivendo le seguenti parole: “Con la vostra offerta potete comprare soltanto un piede di Osimhen. Per l’anno prossimo credo che potrete offrire 500 milioni, e forse valuteremo la vostra offerta, ma ripeto: forse”. Frasi che ben si addicono al carattere notoriamente vulcanico del presidente azzurro, che ora però dovrà subito concentrarsi su un’altra questione: il rinnovo del contratto del forte attaccante, attualmente in scadenza il 30 giugno 2025.

