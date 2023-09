Giocherà a Genova: Garcia pronto a stupire tutti

Al rientro dalla pausa per le Nazionali, il Napoli affronterà il Genoa al Luigi Ferraris. La mossa del tecnico francese

Archiviata la terza giornata di campionato, la Serie A resterà ferma due settimane per la sosta delle Nazionali. Il Napoli, dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Lazio, ha visto partire quindici dei propri giocatori in giro per il mondo, quattro potrebbero essere impiegati da Luciano Spalletti per le gare di qualificazione dell’Italia a Euro 2024.

Chi verrà certamente impiegato dal tecnico toscano nella partite di qualificazione ad Euro 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina è Giovanni Di Lorenzo, capitano della compagine partenopea campione d’Italia. Non è difficile immaginare che l’esterno sarà schierato in entrambe le gare da titolare, accumulando ulteriori minuti nelle gambe dopo i 270 (ed oltre) macinati nelle prime tre uscite di Serie A.

Fatto che, ovviamente, non farà piacere all’allenatore azzurro, Rudi Garcia, nell’ottica dell’eccessivo affaticamento del calciatore. Il francese, però, non può farci molto e l’unica alternativa che ha è la seguente: studiare delle rotazioni per evitare che i suoi si facciano male a livello muscolare.

Verso Genoa-Napoli, l’idea di mister Garcia

Dopo la sosta delle Nazionali, il Napoli sarà protagonista al Luigi Ferraris per l’insidiosa trasferta in casa del Genoa, e Garcia sta già analizzando con cura quelli che potrebbero essere i cambi più opportuni nell’undici titolare. Ne saranno diversi, probabilmente. Basti pensare che, tornati alla base, gli azzurri dovranno giocare quattro partite in tredici giorni, compresa quella di Champions League sul campo dello Sporting Braga. Un tour de force che renderà il turnover praticamente obbligatorio. Che uno di questi cambi possa riguardare proprio capitan Di Lorenzo?

Tutto lascia presagire di sì. In base a quanto scritto sopra, il terzino di Castelnuovo di Garfagnana parrebbe uno dei principali candidati ad accomodarsi in panchina nella gara contro il Grifone. Anche perché Garcia può contare su un sostituto di valore come Alessandro Zanoli, reduce da una positiva esperienza alla Sampdoria e da un ottimo pre-campionato.

Il classe 2000, peraltro, è stato trattenuto dalla società – che non ha ceduto alle avances di Sporting Lisbona e non solo – proprio per volontà del tecnico francese, convinto che possa rappresentare una valida alternativa a Di Lorenzo. Al momento Zanoli non è stato ancora impiegato da Garcia in gare ufficiali, staremo a vedere se l’ex Roma ritiene che sia arrivato il suo momento.