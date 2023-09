Svolta improvvisa: Raul il nuovo allenatore

Raul potrebbe lasciare il Real Madrid ed iniziare la sua prima esperienza da allenatore. Fumata bianca vicina.

Per Raul potrebbe essere arrivato il momento di fare un salto di qualità molto importante. Il tecnico spagnolo, infatti, è pronto a lasciare il Real Madrid ed iniziare una nuova esperienza lontano dalla capitale iberica.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, sono in corso delle riflessioni da parte di un club per affidare la panchina a Raul. Vedremo se alla fine ci sarà il via libera a questa operazione oppure assisteremo ad un passo indietro perché magari il tecnico non in grado di poter iniziare una esperienza.

Raul da tempo sembra essere pronto a finire sulla panchina del Real Madrid, ma per il momento il club spagnolo ha deciso di non puntare sulla bandiera. E, quindi, potrebbe essere lo stesso attaccante decidere di lasciare la squadra e magari provare ad iniziare una esperienza sicuramente differente da quella attuale. Non ci resta a questo punto che aspettare l prossimi giorni per capire se alla fine ci potrà essere oppure no la nuova esperienza per uno degli attaccanti che ha sicuramente scritto la storia del nostro Paese.

Stando alle ultime notizie che arrivano direttamente dalla Spagna, il Villarreal starebbe ragionando sulla possibilità di affidare la propria panchina a Raul. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione anche se almeno per ora Raul non ha deciso se accettare o no la proposta del club iberico. Sono in corso riflessioni e le decisioni saranno prese in davvero poco tempo.

Per Raul questa potrebbe essere l’occasione importante per dimostrare di essere un allenatore di qualità. Ora non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro di quello che potrebbe succedere nel futuro del tecnico spagnolo.

