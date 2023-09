Cristina Buccino in mostra a Venezia: pailettes e doppio spacco

Cristina Buccino risplende anche al Festival del Cinema di Venezia, la modella con un look che conquista il cuore dei fan

In questi giorni, sta avendo luogo una delle kermesse mondane più attese dell’anno, con l’Italia protagonista in primo piano. Il Festival del Cinema di Venezia è un appuntamento che vede alla ribalta il mondo del cinema ma non soltanto e le presenze vip in laguna non mancano di certo. Sul red carpet, si avvicendano, spesso e volentieri, alcune tra le bellezze più acclamate in assoluto. E tra queste non poteva mancare la splendida Cristina Buccino.

La 38enne calabrese è una delle modelle italiane più in vista, dalla bellezza mozzafiato e senza confini, diventata una delle principali icone di fascino e sensualità femminile anche a livello internazionale. E in occasioni come queste non si smentisce affatto, regalando prospettive pazzesche in cui tutta la sua aura seducente risalta e fa strage di cuori.

Nel corso dell’estate, come ampiamente prevedibile, Cristina ha regalato spettacolo. Da Ibiza, ha diffuso su tutta la rete scatti meravigliosi, con pose in costume e non solo che sono entrate di diritto tra gli scatti più cliccati su Instagram. Dove ormai è una star conclamata, con oltre tre milioni di followers. E anche ad estate finita, l’atmosfera è sempre piuttosto rovente quando si tratta di lei.

Cristina Buccino tra le regine del Festival di Venezia: aderenze e spacchi da togliere il respiro

Come detto, Cristina in questi giorni ha fatto notare la sua presenza a Venezia. Dove si è mostrata con vari look, tutti di un certo impatto. Dal tailleur quasi maschile, che non ha tolto nulla alla sua femminilità, anzi, a questo abito scuro, aderente e provocante il giusto, che ha fatto incetta di like per l’ennesima volta.

Silhouette pazzesca, curve in risalto, espressione ammaliante e un doppio spacco con pailettes a scoprire gambe favolose. Di fronte a visioni del genere, per i fan di Cristina è sempre difficile rimanere indifferenti. La Buccino è ancora piuttosto rimpianta da coloro che la apprezzavano ai tempi della sua presenza fissa in tv, ma poco male. La scelta di dedicarsi esclusivamente all’attività di modella e influencer per lei ha pagato e sul web ha incrementato la possibilità di godersi scatti come questi, un vero sogno ad occhi aperti.