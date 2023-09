Annalisa magnetica: da guardare con cautela

Annalisa continua a lasciare senza parole: l’ultimo scatto della regina dell’estate canora è da guardare con estrema cautela

“Ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me”, alzi la mano chi non ha canticchiato almeno per una volta l’orecchiabile, intrigante e ‘promiscuo’ ritornello di ‘Mon amour‘, una delle hit di Annalisa, al secolo Annalisa Scarrone, la regina dell’estate musicale italiana.

L’ex allieva del talent ‘Amici’ ha imperversato durante l’estate con le sue performance live durante le quali non sono mancate le sue hit ‘Mon amour’, triplo disco di platino, e ‘Disco Paradise’, interpretata insieme a Fedez e gli Articolo 31 (anche autori del brano) e doppio disco platino.

Affetto dei suoi fan – che la seguono da quando ha mosso i primi passi nel mondo delle sette note nel talent ideato e condotto da Queen Mary, alias Maria De Filippi – che la sta accompagnando anche nel suo acclamatissimo tour che a ogni tappa sta facendo registrare il sold out come quella del 4 novembre al Forum di Assago.

Annalisa, sguardo magnetico: guardare con cautela

Insomma, ce n’è abbastanza per Annalisa per prendersi una pausa dalle scene per godersi finalmente i frutti del suo più che meritato successo. Non fosse altro perché nel frattempo, tra un concerto e l’altro, la cantante savonese è convolata a nozze con il manager Francesco Muglia nel corso di una cerimonia da mille e una notte e sfoggiando un abito nuziale che è diventato subito di tendenza tra le nubende.

Invece no. Nali, nomignolo dell’interprete di ‘Bellissima’, altro successo dell’ex allieva di ‘Amici’, che, tra l’altro, dà il titolo a un suo album, è una stakanovista della musica, non si ferma mai, sforna hit come un fornaio il pane.

Annalisa, infatti, ha veramente a cuore i propri fan che ormai non possono più fare a meno della sua incantevole voce che è la colonna sonora delle loro giornate. Motivo per il quale a breve sarà in rotazione nelle radio e ovviamente in vendita negli store digitali oltre che in quelli fisici il suo nuovo singolo “Ragazza sola” che si candida a diventare il nuovo tormentone.

D’altra parte le premesse ci sono tutte, a giudicare dallo scatto, postato sul suo profilo Instagram, con il quale Annalisa ha annunciato la prossima uscita della sua ultima fatica discografica: un primo piano del suo intenso e magnetico viso che lascia di stucco.

Caschetto biondo, occhioni da cerbiatto, labbra rosso fuoco e solo un filo di trucco, Nali, come commenta una sua follower, è una “Marylin Monroe con il taglio di Audrey Hepburn” per un mix esplosivo di sensualità, fascino ed eleganza.

Ebbene, Annalisa può solo cantare di essere una ‘ragazza sola’ perché sola non lo sarà mai visto che con foto del genere il numero dei suoi follower è destinato ad aumentare in maniera esponenziale.