L’annuncio che sa di beffa: colpo di scena Napoli

Clamoroso colpo di scena in casa Napoli: dopo il danno, ecco l’annuncio che sa tanto di beffa per i tifosi azzurri

Il calciomercato non ha entusiasmato i tifosi del Napoli che si aspettavano ben altro rispetto ai tre arrivati a Castel Volturno (Jens Cajuste, Natan Bernardo de Souza e Jesper Lindstrom).

Interessanti prospetti, certo, ma comunque delle scommesse, non in grado, quindi, di incidere immediatamente sul rendimento della squadra. Occorre, dunque, armarsi di pazienza in quanto necessitano di tempo, anche in ragione della loro giovane età, per acclimatarsi in un nuovo contesto.

Nel frattempo il Napoli è già in ritardo di due punti dal duo di testa, Milan e Inter, dopo la sconfitta al “Maradona” per mano della Lazio. Un ko, figlio anche di amnesie difensive, che ha gettato sale su una ferita che non si è ancora rimarginata.

Anche se era un segreto di Pulcinella che sarebbe andato via (la sua accessibile clausola rescissoria era un’occasione troppo ghiotta perché non venisse sfruttata da un top team), l’addio di Kim Min-Jae è stato un duro colpo per la tifoseria azzurra.

Il difensore sudcoreano è stato il perno della retroguardia del Napoli scudettato, un autentico baluardo, e ora, dopo il danno della sua partenza, arriva anche l’annuncio che sa tanto di beffa.

L’annuncio che sa di beffa: Kim è già un idolo dei tifosi del Bayern

Come in maglia azzurra, anche al Bayern Monaco il roccioso e versatile difensore sudcoreano ci ha messo poco per scalare le gerarchie della retroguardia bavarese.

Complice l’avvio shock dell’ex Juventus Matthijs de Ligt, naufragato nel 3-0 con cui il Lipsia ha affondato la corazzata bavarese in Supercoppa di Germania, Kim ha soffiato all’ex bianconero il posto da titolare al centro della difesa dei bavaresi.

Nei successivi tre impegni di Bundesliga, infatti, il tecnico Thomas Tuchel, ha concesso al centrale olandese solo scampoli di gara nel finale puntando dal primo minuto sempre sulla coppia composta dall’ex giocatore del Napoli e da Dayot Upamecano.

Insomma, Kim ha conquistato l’ex allenatore del Chelsea che, a riprova, non perde occasione per spendere parole d’elogio nei suoi confronti. Ma anche i tifosi del Bayern sono letteralmente stregati da Kim.

Nei social network è tutto un coro di complimenti, “davvero fortissimo“, “un mostro in difesa“, “abbiamo trovato un grande giocatore“, non solo per la sua bravura ma anche per l’eccellente rapporto qualità/prezzo: “Per quanto è forte, è stato pagato anche poco”, “Con i prezzi che girano, per 50 milioni è stato un affare”, “Sempre attento, è davvero insuperabile“.

Già l’affare, a quanto sembra, l’hanno fatto i tedeschi che per una volta sono stati più scaltri dei napoletani ai quali non resta che masticare amaro per aver perso uno dei migliori difensori in circolazione.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato.it: CLICCA QUI