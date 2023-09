Ilary Blasi incanta: tacchi e gonna da capogiro

Ilary Blasi, oramai da anni, è uno dei volti femminili più amati dagli italiani, che non perdono occasione nel seguirla anche a telecamere spente.

Ilary Blasi nel corso degli anni ha riscosso un grande successo, diventando una delle conduttrici più apprezzate in Italia.

La sua carriera nel mondo della televisione inizia nel lontano 2001, quando diventa “letterina” nel programma condotto da Gerry Scotti “Passaparola”. La prima conduzione, invece, arriva nel 2003, quando insieme a Fabio Fazio è protagonista del programma di casa Rai “Che tempo che fa”. Recentemente ha condotto il “Grande fratello Vip”, per poi passare al reality show “L’isola dei famosi”.

La sua popolarità cresce a dismisura quando, nel 2005, si unisce in matrimonio con il noto calciatore Francesco Totti, ex capitano della Roma. La coppia ha tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Nel luglio 2022, dopo vent’anni di matrimonio, la coppia annuncia la definitiva separazione. Ilary oggi è molto attiva sui social, dove condivide momenti sia di vita professionale che privata.

Ilary Blasi è uno schianto, la passerella ai suoi piedi: fan senza fiato

Come già accennato, Ilary Blasi è molto seguita sui social network, tanto che il suo profilo Instagram a superato quota due milioni di follower.

Questo per via dei contenuti che posta quotidianamente, ritraendosi non solo in ambito lavorativo ma anche nei momenti di vita privata. Questo fattore è molto apprezzato dal pubblico, che in questo modo può seguirla nella vita di tutti i giorni. Il merito, come prevedibile, va anche ad una bellezza che non sembra tramontare con il passare degli anni, e che lascia tutti di sasso.

Nello scatto in questione possiamo ammirarla sul red carpet di Venezia, dove è stata premiata come miglior personaggio televisivo del 2023 grazie all'”Isola dei famosi”. Il suo outfit è da far girare la testa, con i follower che si sono scatenati nei commenti. Nella foto in questione possiamo ammirarla con indosso un vestito lungo di colore nero, abbinato a dei tacchi semplicemente perfetti. Il vestito, ovviamente, non ha fatto altro che mettere in risalto delle forme strepitose, con un lato A che definire statuario è riduttivo.

“Sembri ai tempi di passaparola, sei fantastica” e “con questo colore di capelli sei ancora più bella”, sono solo alcuni dei commenti che i fan le hanno riservato. Questo a dimostrazione di quanto sia apprezzata, e di quanto il pubblico continui a seguirla con piacere nel corso degli anni. Ilary è pronta a stupire ancora, con i fan in attesa di ulteriori scatti che possano lasciare nuovamente senza fiato.