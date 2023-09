Roma: infortunio Pellegrini, svelati i tempi di recupero

Lorenzo Pellegrini ha lasciato il ritiro della Nazionale per un problema fisico ed è tornato a Roma. Ora vengono svelati i tempi di recupero.

L’Italia di Luciano Spalletti è pronta all’esordio con la Macedonia del Nord, ma lo farà senza Lorenzo Pellegrini. Il giocatore, infatti, ha lasciato il ritiro a causa di un problema fisico ed è ritornato a Roma.

E in queste ultime ore sono stati anticipati i tempi di recupero sull’infortunio di Pellegrini. Si tratta di un problema fisico che sicuramente crea delle apprensioni in casa Roma considerando i diversi infortuni e, soprattutto, la necessità di un cambio di passo per cercare di recuperare in classifica.

Roma: infortunio Pellegrini, quante partite salta

Lorenzo Pellegrini è sicuramente un punto di riferimento in casa Roma e il suo infortunio potrebbe creare non pochi problemi considerando il problema fisico di Renato Sanches e la necessità di un cambio di passo importante per cercare di avvicinare il quarto posto. Nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà a tutti i controlli del caso per avere delle certezze sui tempi di recupero. Di certo la speranza è quella di un ritorno in campo il prima possibile considerando l’importanza del capitano, ma vedremo cosa succederà.

Secondo quanto riferito da vocegiallorossa.it, Lorenzo Pellegrini ha avuto un fastidio al flessore destro e questo infortunio rischia di tenerlo fuori dalla sfida contro l’Empoli. Nei prossimi giorni saranno fatti tutti i controlli del caso per capire se potrà rientrare in campo oppure no. Si tratta di un qualcosa che potrebbe riservare novità in davvero poco tempo.

Sicuramente la presenza di Pellegrini potrebbe dare una chance importante alla Roma di portare a casa un risultato pieno. Ma sono in corso le riflessioni del caso e sicuramente nelle prossime ore ci saranno delle novità molto importanti sulle condizioni dello stesso centrocampista.

Ultime Pellegrini: ecco come sta

L’infortunio di Pellegrini in questo momento è in continuo aggiornamento e molto dipenderà anche dall’entità di questo fastidio al flessore destro. Manca ancora una settimana alla partita contro l’Empoli e c’è tutto il tempo per recuperare, ma il rischio di una ricaduta è dietro l’angolo e per questo motivo non è da escludere una prudenza da parte di Mourinho.