Lo voleva il Napoli: l’annuncio lascia di sasso i tifosi

Nel movimentato mercato del Napoli spunta un incredibile retroscena: un gioiellino della Serie A è stato inseguito a lungo dagli azzurri.

Con la partenza di alcuni degli artefici del terzo scudetto come Kim e Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis ha provato a mantenere intatta la struttura portante della squadra campione d’Italia aggiungendo qualche giovane innesto.

Tra i giocatori attenzionati dal Patron del Napoli per arricchire la rosa, spunta un nome giovane e molto suggestivo, il cui cartellino resta però ancora nelle mani di un’altra squadra di Serie A.

Tommaso Baldanzi è stato a lungo inseguito dagli azzurri in questa sessione di mercato, in quanto individuato come il profilo ideale per ringiovanire la rosa e aggiungere ottime qualità in zona goal.

Suggestione Baldanzi: si rimanda tutto a Gennaio

Il talentuoso giocatore offensivo dell’Empoli, Tommaso Baldanzi, si è messo in luce con la maglia dei toscani nella scorsa stagione, in cui ha giocato 26 partite di cui 24 da titolare, segnando ben 4 gol.

I numeri e le prestazioni del classe 2003 non sono passati inosservati tra le fila della dirigenza napoletana, che lo ha subito inserito nella lista dei desideri di mercato. Nello scacchiere offensivo del Napoli sarebbe l’ennesima gemma italiana pronta a fare faville sotto la corte di Rudi Garcia. L’Empoli ha resistito ad ogni tentazioni e alle continue richieste di informazioni giunte dal Napoli, che sin dall’inizio del calciomercato si è mosso per cercare di strappare alla concorrenza il giovane talento.

Decisiva anche la volontà del giocatore nella trattativa sfumata: Baldanzi ha espresso più volte il desiderio di continuare a vestire la maglia dell’Empoli almeno per un’altra stagione, per continuare il suo percorso di crescita e farsi trovare pronto per grandi palcoscenici più avanti. Intanto De Laurentiis si tutela mantenendo uno status prioritario sul giocatore per il futuro, avendo manifestato in molteplici occasioni il gradimento per il talento dell’Under 21.

I tifosi del Napoli sognano quindi un altro colpo in stile Raspadori, un giovane italiano dalle grandi prospettive e con ottime prestazioni alle spalle che ha incantato la Serie A in squadre di provincia.

In attesa di una definitiva consacrazione di Raspadori, Baldanzi potrebbe essere l’innesto giusto per il futuro, per continuare nella politica “Green e made in Italy” già avviata da diverse stagioni e che sta portando ottimi risultati a Napoli.