Bikini rovente: Giorgia Palmas lascia tutti a bocca aperta

Giorgia Palmas è tra le prime a rimpiangere il caldo che è sparito, mostrando qualcosa di inedito e rimasto sulla memoria del cellulare.

Parte già in anticipo l’operazione nostalgia dell’estate, le spiagge assolate e il caldo sono ora già un lontano ricordo. Ci pensa l’ex velina a surriscaldare le temperature mostrando un fisico davvero in formissima.

È tra le veline più seguite, forse possiamo già collocarla nel podio delle brune per quanto riguarda la trentennale trasmissione di canale 5. Giorgia Palmas è così una delle più seguite sui social, confermando come ci sia ancora un grande affetto con il pubblico.

In particolare, insieme a Federica Nargi e Melissa Satta è una delle protagoniste estive, sa bene come fare innamorare i suoi fan e ci riesce con grande maestria. Anche tornando leggermente indietro e mostrando qualche foto inedita, che fa senza dubbio aumentare le temperature dei fan.

Palmas, lo scatto è davvero esplosivo

L’ex velina non è rimasta a guardare, la sua gavetta è importante, dimostrandosi sempre pronta per ogni occasione. Conduce serate e per un certo periodo era addirittura candidata alla conduzione dell’Isola dei famosi, programma che molto probabilmente è destinato a uno stop definitivo a causa dei costi eccessivi e della poca resa in termini di ascolto. L’ex velina dimostra di essere al top della forma, la foto delle scorse settimane non lascia dubbi: Giorgia Palmas è uno spettacolo.

Legata a Filippo Magnini e con una figlia, sa come ammaliare il pubblico ed essere sempre più piccante. Il suo fisico lascia a bocca aperta, è una quarantenne dal corpo asciutto e senza un filo di grasso, tonificato dall’allenamento e nemmeno da troppi sforzi alimentari, mangiando un po’ di tutto ma senza esagerare più di tanto. L’ex velina è in formissima, tanti già i commenti che stanno arrivando sui social e tutti ben consapevoli di una foto che sta già diventando virale.

Giorgia Palmas fa così il contrasto al grigiore di Milano, il settembre è già uggioso in città ma va arginato con foto colorate e ricche di allegria. Come in questo caso, quindi, con i fan che stanno prendendo d’assalto il canale Instagram dell’ex velina. Spicca, fra i tanti, proprio il commento di Filippo Magnini con un curioso “Addominalata top”, a sottolineare come la sua compagna sia in grande forma e pronta per vivere la prossima stagione tv con grande energia.