Napoli, stop per Osimhen: tifosi in trepidazione

I tifosi del Napoli in ansia per Victor Osimhen: lo stop desta qualche preoccupazione nell’ambiente azzurro

Con lo scudetto cucito sul petto e negli occhi ancora la fantastica cavalcata dello scorso anno, in pochi immaginavano un inizio di stagione così tanto caratterizzato da critiche e polemiche per il Napoli.

Invece la festa della scorsa primavera appare già quasi un lontano ricordo dopo appena tre giornate del nuovo campionato. Ad incidere sicuramente è stata la sconfitta contro la Lazio, con un secondo tempo che ha visto la squadra di Rudi Garcia quasi in balia degli avversari e incapace di creare pericoli.

Ma non è soltanto il campo a preoccupare i sostenitori partenopei che stanno vivendo una pausa del campionato un po’ convulsa. Ne è un esempio il comunicato con il quale il Napoli ha smentito la trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia: una nota molto dura e che ha sollevato un polverone.

E sempre in tema di rinnovo, non è ancora arrivato quello di Victor Osimhen: una trattativa che va avanti da mesi e che però non si è ancora sbloccata. Da qui la preoccupazione dei tifosi del Napoli.

Calciomercato Napoli, rinnovo Osimhen: tifosi in agitazione

Le ultime indiscrezioni lanciata da ‘Sport Mediaset’ circa il futuro dell’attaccante nigeriano e la trattativa per prolungare il suo contratto con il Napoli non possono fare stare tranquilli i tifosi partenopei.

Nonostante i tanti incontri avuti tra De Laurentiis e il manager del calciatore, Roberto Calenda, l’accordo per il nuovo contratto non c’è ancora. In particolare l’intesa manca per due aspetti non secondari e che riguardano il valore della clausola da inserire nel nuovo contratto e i diritti di immagini.

Due scogli sul quale si sta arenando, almeno per il momento, la trattativa tra le parti e che bloccano il rinnovo. Sembrava dovesse mancare soltanto l’annuncio, invece tra Napoli e Osimhen c’è ancora qualcosa da limare e questo non può far stare tranquilli i sostenitori azzurri.

Anche perché il 9 dei partenopei è uno degli attaccanti più ambiti sul calciomercato. La Saudi Pro League era pronta ad accoglierlo, disposta anche a fare un investimento faraonico per strapparlo al Napoli, ma il presidente De Laurentiis ha alzato il muro chiedendo oltre duecento milioni di euro.

Alla riapertura del mercato però ripartiranno gli assalti ed allora servirà il contratto firmato e depositato per evitare qualsiasi tentazione. A Napoli ci sperano.