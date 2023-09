Napoli, permanenza a tempo: annuncio e addio a gennaio

La pausa delle Nazionali spinge il Napoli a riflettere sulle prossime mosse da effettuare: addio del centrocampista non più impossibile

Il Napoli – o meglio coloro i quali non sono partiti alla volta della Nazionali – si ritrova a Castel Volturno per riflettere su quanto è accaduto contro la Lazio sabato scorso, una prestazione da vivisezionare per bene per evitare che in futuro riaccada di nuovo.

Di certo Rudi Garcia si trova già davanti a un bivio, se così possiamo definirlo: la prossima sfida di ‘Marassi’ contro il Genoa di Gilardino. Un test da non sottovalutare e che darà le risposte che i tifosi chiedono dopo la debacle del ‘Maradona’, arrivata a causa di un secondo tempo giocato al di sotto delle aspettative e soffrendo le ripartenze della squadra di Maurizio Sarri.

Non c’è nulla di cui preoccuparsi, al di là del ko interno il Napoli ha tutte le carte in regola per riprendersi perché ha giocatori ed esperienza all’altezza per tornare in carreggiata. Certo, non sarà facile, anche perché non sono pochi i malumori all’interno dello spogliatoio a causa di diversi calciatori che non sanno ancora se sono o meno al centro del progetto del tecnico francese.

Napoli, incognita Gaetano: rimane o va via?

Tra i calciatori che in queste ore vivono in un limbo vi è sicuramente Gianluca Gaetano che a differenza dei suoi compagni è nato e cresciuto alle porte di Napoli. In questa prima fase della stagione è lecito chiedersi se il 23enne sia al centro del progetto di Garcia e se possegga le caratteristiche che il tecnico richiede per il suo stile di gioco, ricordando che dal mercato non è arrivato nessun centrocampista in grado di sostituire Stanislav Lobotka, il perno del gioco azzurro.

Gaetano possiede un tasso tecnico interessante e a questo Napoli potrebbe far comodo proprio in quella zona del campo dove lo slovacco ama giocare e palleggiare dando il via all’azione. Insomma, il ragazzo come sostituto di Lobotka potrebbe far bene, di questo ne è convinto anche il suo agente Mario Giuffredi. Di recente, in una intervista a Radio Kiss Kiss, ha parlato del futuro di Gaetano rivelando qualche spunto interessante: “Gli ho sempre detto che le strade erano due: o sarebbe rimasto tra i sei o sarebbe andato via“, afferma Giuffredi.

“Alla fine ha optato per rimanere tra i sei centrocampisti ma per via dell’infortunio Garcia non lo ha valutato appieno, ma a gennaio – continua l’agente – faremo il punto della situazione e decideremo cosa fare”.

Parole eloquenti e che fanno capire che da parte di Gaetano c’è tutto l’interesse a rimanere fino a gennaio per capire se Garcia lo considera o meno importante nella sua squadra. Poi se dovesse concretizzarsi lo scenario peggiore – ossia il francese non lo farebbe scendere in campo con regolarità – il ragazzo non esclude l’opzione addio alla volta di una squadra tagliata su misura per lui.