Offerta arrivata: preoccupazione Napoli, nuovo colpo di scena

Giorni particolari in casa Napoli: il velenoso tweet per smentire le trattative sul rinnovo di Kvaratskhelia hanno spiazzato i tifosi, che ora sono preoccupati. Temono che ci sia qualcosa sotto

E’ sceso giù come una mazzata il comunicato del Napoli sul rinnovo di Kvaratskhelia. Il club azzurro ha etichettato come “cazzate” le voci di una proposta e di una controproposta del giocatore sull’eventuale prolungamento. Accuse alla stampa, che secondo il club azzurro si fa riferire aggiornamenti solo dall’entourage del calciatore.

La società, infatti, ha chiarito che nessun dirigente azzurro ha mai parlato del suddetto rinnovo. “Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia – si legge nel piccato post pubblicato su X (ex Twitter) – si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra quattro anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli”.

Una presa di posizione che sembra a tutti gli effetti un netto stop al discorso prolungamento. Eppure, non sembra affatto strano che il fenomeno georgiano possa ricevere un adeguamento contrattuale. Tutti sanno che guadagna appena un milione di euro (o poco più) meno di molte riserve della squadra di Garcia. L’aumento di stipendio non solo sembra meritocraticamente corretto, ma anche doveroso. Non è normale che un giocatore così forte guadagni così “poco”, relativamente al mondo del calcio.

Kvaratkshelia e il brusco stop alla trattativa per il rinnovo: cosa c’è sotto

E infatti questo comunicato del Napoli anziché rassicurare i tifosi li fa preoccupare. I toni utilizzati, con tanto di turpiloquio, e il messaggio indiretto agli agenti, fanno temere per il peggio.

Ossia che ci sia in atto una frattura tra il Napoli e il giocatore. Del resto, sono mesi e mesi che si parla di un raddoppio di stipendio che De Laurentiis vorrebbe riconoscere all’attaccante, prolungando quindi il contratto di un anno. E nessuno ha mai smentito. Anzi, si parlava perfino di un accordo sancito dopo un incontro tra il presidente e il padre del giocatore, che ne cura gli interessi. Poi il brusco stop, mentre prima alcuni giornali parlavano di un enorme rialzo del georgiano, che avrebbe chiesto almeno 5 miioni. E qui che trova un senso il tweet del Napoli.

Tralasciando i consueti attacchi alla stampa, verso i quali De Laurentiis è ormai abituato, il messaggio sembra proprio rivolto ai procuratori. Stop alla trattativa, altro che rinnovo. Il giocatore ha altri 4 anni di contratto. Questo il messaggio neppure troppo cifrato. Cosa c’è dietro? Secondo Calciomercato.it, Kvaratskhelia avrebbe già ricevuto un’offerta molto importante, che lo avrebbe indotto a fare una maxi richiesta. E quindi anche per lui si prospetta un addio non troppo lontano. Ma non si esclude neanche che avendo saputo dell’offerta a Osimhen da ben 11 milioni a stagione, l’attaccante ritenga i 2.5 milioni prospettati troppo pochi per un giocatore della sua importanza. Di certo è che il Napoli ha aperto un altro capitolo: quello del rinnovo di Kvaratskhelia. I tifosi azzurri sperano che non sia doloroso.