Tifosi in estasi: Napoli, pronto il colpo dal Real

La prima sconfitta stagionale ha portato il club azzurro a fare delle riflessioni sulla rosa a disposizione di Garcia. L’idea di mercato.

Il Napoli campione d’Italia si è reso protagonista di un inizio di stagione tra luci ed ombre. Dopo le vittorie su Frosinone e Sassuolo, infatti, è incappato in una brutta sconfitta tra le mura amiche contro la Lazio guidata dall’ex Maurizio Sarri. Una sconfitta che ha suscitato parecchie perplessità nell’ambiente azzurro, in particolare per quanto riguarda il rendimento della difesa, disattenta e passiva in occasione di entrambe le reti realizzate dai biancocelesti.

Il sentore della piazza è che forse il Napoli non abbia sostituito a dovere il coreano Kim Min-Jae, trasferitosi durante l’estate in Germania, alla corte del Bayern Monaco. Probabilmente anche la società partenopea si è convinta della stessa cosa, soprattutto dopo l’ultima prestazione di Juan Jesus e le recenti dichiarazioni di Rudi Garcia, il quale ha fatto capire che Natan – il brasiliano preso dal Brigantino per sostituire Kim – non è ancora pronto per giocatore titolare in Serie A. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il club azzurro sembrerebbe voler tornare sul mercato per correre ai ripari.

Napoli, il rinforzo della difesa può arrivare dal Real Madrid

L’obiettivo del Napoli sarebbe quella di andare a pescare un difensore forte e che abbia esperienza internazionale. Uno che possa giocare titolare e fare da chioccia a Natan, nel frattempo che il brasiliano entri nei meccanismi del calcio italiano. Un’idea suggestiva è quella che porta a Nacho Fernández, 33enne difensore spagnolo che milita attualmente tra le fila del Real Madrid. E l’operazione potrebbe rivelarsi meno complicata di quanto si possa pensare.

Già, perché Nacho – che nasce centrale ma può ricoprire ogni ruolo della difesa – è legato alle Merengues da un contratto che scadrà di qui a pochi mesi. Precisamente, il 30 giugno 2024. Dunque, a partire da gennaio sarà libero di poter firmare con chiunque in vista della prossima stagione. Se invece il Napoli vorrà aggiudicarselo già nella sessione invernale di mercato dovrà fare un piccolo sacrificio, formulando un’offerta al Real Madrid. Il club spagnolo, però, considerata la situazione contrattuale del giocatore, potrebbe anche accontentarsi di una cifra relativamente bassa. Staremo a vedere se la suggestione si trasformerà in qualcosa di concreto.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI