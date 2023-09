“Garcia? Mi preoccupa”, parole che gelano Napoli

Critiche al tecnico francese per un frase che ha pronunciato dopo la sconfitta degli azzurri contro la Lazio. La bordata del noto dirigente

Napoli, si sa, è una piazza assai difficile. Soprattutto per un allenatore. Lo sta scoprendo in questi giorni Rudi Garcia, nuovo condottiero azzurro ingaggiato da Aurelio De Laurentiis in estate per sostituire Luciano Spalletti. Il tecnico francese peraltro si porta sul groppone il “peso” di dover difendere uno scudetto conquistato dopo 33 anni.

Garcia è finito nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta – la prima stagionale – subita dagli azzurri in campionato contro la Lazio. In molti hanno criticato le scelte del tecnico transalpino sia per quanto riguarda l’undici di partenza sia per quanto riguarda i cambi fatti durante la partita. La sostituzione di Kvaratskhelia, ad esempio, non è stata vista di buon occhio dalla maggior parte dei tifosi e degli addetti ai lavori. Ma le critiche rivolte a Garcia non si riferiscono soltanto all’aspetto tecnico-tattico.

Garcia, la bordata del noto dirigente

Come se non bastasse, infatti, l’allenatore del Napoli è stato contestato anche per alcune dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa a margine della sfida con la Lazio. In particolare, c’è una frase che ha riscontrato più di qualche perplessità nell’ambiente, ed è quella che segue: “I ragazzi devono imparare che quando non si può vincere, almeno non si deve perdere”. Parole che non sono sfuggite ad un noto dirigente.

Ci riferiamo a Pietro Lo Monaco, figura importante nella storia calcistica di Catania, Palermo e Genoa, tra le tante. Il nativo di Torre Annunziata ha affrontato l’argomento ai microfoni di TVPlay. “Rudi Garcia con la Roma fece bene, anche per espressione di gioco. Poi si è perso un po’”, ha esordito Lo Monaco soffermandosi sul passato del francese. In seguito ha aggiunto: “Il Napoli l’anno scorso ha stravinto con espressione di gioco di grandissimo livello. Non c’è da inventarsi nulla. Il compito più importante del tecnico è far si che i giocatori mantengano alta la tensione”.

Proprio partendo dal concetto appena espresso, Lo Monaco si è infine cimentato in un gelido affondo sul tecnico azzurro: “Mi preoccupo quando sento che se non puoi vincere va bene il pareggio. Quelle parole sono da mettere di fianco al video che fece vedere Spalletti del Napoli che subiva il contropiede e tutta la squadra rientrava. E’ sinonimo di voglia di vincere”.