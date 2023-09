Napoli, svolta per il primo colpo a gennaio: c’è il via libera

In casa Napoli, durante questa sosta, è tempo di riflessioni dopo il brutto KO rimediato in campionato contro la Lazio. Il mercato, però, soprattutto per i top club, non si ferma mai ed in tal senso arriva la svolta per il prossimo colpo. Arriva, infatti, in tal senso il via libera da parte del club.

Dopo un ottimo avvio di stagione, gli azzurri alla terza uscita hanno dovuto fare i conti con un brutto passo falso. La sconfitta contro la Lazio, al di là del risultato finale, è risultata pesante da mandar giù, tanto per la squadra quanto per la tifoseria, soprattutto per il calo vertiginoso visto nel secondo tempo. Questa sosta sarà fondamentale per rimettere insieme i pezzi, come si suol dire. La squadra mercato, però, non sta certo a guardare e verosimilmente si sta attivando per trovare i rinforzi giusti da mettere a disposizione di Rudi Garcia. In tal senso è da registrare una novità molto importante che può davvero cambiare le carte in tavola.

Gli azzurri al lavoro già per gennaio

Sfumato il colpo Gabri Veiga, il Napoli in mezzo al campo rischia seriamente di trovarsi con gli uomini contati. Diego Demme, infatti, è praticamente fuori dal progetto ed a completare il pacchetto dei centrocampisti c’è il giovane Gianluca Gaetano, da testare ancora a certi livelli. Per questo è verosimile che a gennaio, con l’addio del tedesco, possa arrivare un nuovo innesto.

Stando a quanto raccontato da “TodoFichajes.com“, infatti, è totalmente da escludere il rinnovo di Guido Rodriguez con il Real Betis. Dopo aver a lungo provato a convincerlo, il club ha adesso aperto in maniera definitiva alla sua cessione e lo valuta 15 milioni di euro circa. Ed in tal senso, visto che da tempo è nel mirino del Napoli, gli azzurri potrebbero adesso iniziare seriamente a muoversi per lui, dal momento che piace da tempo.

Guido Rodriguez al Napoli, c’è la svolta

Classe 1994, è un autentico pilastro tanto del Real Betis quanto della Nazionale argentina. Centrocampista muscolare, sa abbinare ad un dinamismo fuori dall’ordinario anche una grande intelligenza tattico ed una buona tecnica. E’ da tempo nel mirino del Napoli e, dal momento che gli spagnoli hanno aperto al suo addio, è verosimile immaginare che possa arrivare un altro affondo nella sessione invernale.