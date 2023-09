Napoli, tifosi di stucco: il retroscena lascia interdetti

Con il calciomercato ormai chiuso da qualche tempo iniziano ad emergere alcuni retroscena sulla calda estate del Napoli. Un nuovo esterno sarebbe potuto arrivare alla corte di Garcia: l’annuncio

La sosta per le nazionali consente di iniziare a tirare le prime somme dopo l’avvio di stagione soprattutto in casa Napoli dove è già stata registrata la prima sconfitta rimediata contro la Lazio prima della pausa.

Servirà quindi ancora del tempo a Rudi Garcia per trovare il bandolo giusto della matassa e rimettere in ritmo la squadra che solo una manciata di mesi fa con Spalletti fu in grado di vincere lo scudetto. L’addio di Kim rischia di farsi sentire in difesa, a dispetto dell’arrivo di Natan, mentre a completare la squadra ci hanno pensato gli arrivi di Cajuste e Lindstrom oltre al ritorno di Gollini e al rientro di Zanoli dal prestito.

Proprio quest’ultimo è stato spesso al centro delle voci di mercato in uscita del Napoli con diversi club tra Italia ed estero che avevano pensato alle sue qualità per rinforzare la fascia destra. L’ottima crescita fatta registrare nel prestito alla Sampdoria e il pre campionato offerto hanno però convinto Rudi Garcia a puntare nuovamente su di lui come vice Di Lorenzo, fermo restando che sarà come sempre complesso trovare minutaggio continuo alle spalle del capitano.

Proprio a causa del poco spazio Zanoli fu costretto ad andare in prestito lo scorso gennaio, e il suo valore è cresciuto esponenzialmente. Si tratta di un terzino forte fisicamente, rapido e di grande gamba che proverà a sgomitare con Garcia, al di là delle voci dei mesi scorsi.

Calciomercato Napoli, retroscena su Faraoni: arriva l’annuncio dell’agente

Nell’ultima sessione di mercato si è parlato di un possibile addio di Zanoli per avere un maggiore minutaggio altrove, ma Garcia ha spinto per la permanenza, rispedendo così al mittente la possibilità di acquisire un altro esterno destro, che nello specifico sarebbe stato Davide Faraoni.

Il Napoli aveva già individuato nel laterale del Verona l’uomo giusto di gamba ed esperienza per andare a potenziare i ranghi da vice Di Lorenzo. Nel dettaglio del retroscena ci è quindi entrato lo stesso agente di Faraoni, Mario Giuffredi, che a ‘Radio Kiss Kiss’ ha ammesso: “E’ stato vicino al Napoli perché il presidente De Laurentiis me l’ha chiesto. Sarebbe dovuto venire al posto di Zanoli, poi quest’ultimo è rimasto e Faraoni è restato al Verona tranquillamente”.