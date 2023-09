Laura Cremaschi incontenibile: la camicia fa fatica a contenerla

Laura Cremaschi sfodera classe e sensualità in ogni occasione: look in camicetta da sballo per la modella e showgirl

Negli ultimi anni, si è consacrata tra le principali presenze femminili in tv. Spopolando anche sui social e tenendo così fede al proprio meritatissimo soprannome di scena de ‘la ragazza del web’. Stiamo parlando, lo avrete certamente capito, di Laura Cremaschi.

La modella e showgirl lombarda è diventata ormai un must assoluto per i suoi tanti ammiratori. Già piuttosto celebre su Instagram in passato per una bellezza e un’eleganza che non potevano passare inosservati, ha raggiunto la notorietà assoluta grazie ad Avanti un Altro, il quiz show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In quegli studi, è senza dubbio una dei punti di forza della trasmissione, grazie alla sua sensualità incontenibile che scatena autentici boati tra il pubblico presente e quello a casa.

Non è un caso che gli appassionati del programma siano piuttosto tristi quando questo va in pausa per l’estate. Ma niente paura, le registrazioni delle nuove puntate stanno per iniziare. Laura è pronta a lanciarsi in un’altra stagione, ma nel frattempo ha anche altri impegni a cui badare alla fine delle vacanze.

Laura Cremaschi, dopo l’estate si torna all’università: nei corridoi tutti gli sguardi per lei, fascino spaziale

Finito il periodo delle spiagge, del sole e del mare, che ha regalato a lei tanti momenti indimenticabili così come ai fan, con scatti da paura, Laura ritorna all’università per iniziare un nuovo percorso.

Come la sua amica e collega Claudia Ruggeri, è reduce dal conseguimento della laurea triennale in psicologia. Ma non è affatto finita qui. Laura intende proseguire e ottenere anche la laurea magistrale. E così, si mette già all’opera. Tra i corridoi della UniCusano, la sua bellezza non può non risaltare come sempre. Anche quando non è in abiti di scena o in costume, Laura lascia il segno e stavolta ci incanta con una splendida camicetta bianca. Più abbottonata del solito, è vero, ma che lascia ugualmente intuire le curve sinuose e avvolgenti della 36enne. Il milione di followers su Instagram ancora una volta la acclama a suon di reactions e di tanti messaggi di vera e propria adorazione. Tutti la aspettano per una nuova stagione di Avanti un Altro.