MotoGP sconvolta, nuova squadra per Marquez: “Accordo vicinissimo”

Il campione spagnolo vicino al trasferimento. occhio però ai test di Misano previsti per lunedì.

La vicenda che ci ha accompagnato per tutta la stagione di MotoGp, sembra ormai essere quasi giunta a conclusione. Marc Marquez è molto vicino al trasferimento dalla Honda ufficiale al team Gresini.

Un addio storico che, tuttavia, testimonia tutte le difficoltà avute dal pilota spagnolo durante l’anno. Ad iniziare dagli infortuni, che l’hanno costretto a saltare diverse gare nella prima parte di stagione. Poi una moto non competitiva, che ha costretto Marquez al diciannovesimo posto della classifica piloti con soli 22 punti conquistati. Un bottino molto povero per un pilota abituato a portare a casa podi e trofei. Difficile ipotizzare che un pluri campione possa accettare di disputare un’altra stagione in queste condizioni.

Le voci di mercato hanno circondato Marc Marquez per tutta la stagione, ma se fino a qualche settimana fa sembrava più concreto uno suo trasferimento in KTM, l’unico tea che forse potrebbe dargli una sella, adesso lo scenario è totalmente cambiato. Lo spagnolo, infatti, sembra vicino al team Gresini, ma non è così scontato come sembra.

MotoGp, Marquez al team Gresini ma prima i test con Honda

Per provare convincerlo a rimanere, infatti, Honda ha pensato ad una strategia ben precisa. I test previsti per lunedì 11 settembre, subito dopo il Gran Premio di Misano, il team giapponese farà scendere in pista Marquez con quella che dovrebbe essere la moto del 2024. Una moto rivoluzionata, nel telaio e nel forcellone, che dovrebbe portare un aggiornamento completamente nuovo che, addirittura, potrebbe cambiare tutto il modo di costruire le MotoGp.

Marquez, però, avrebbe postuma condizione molto particolare al team per rimanere. Lo spagnolo vorrebbe portare in Honda nuovi ingegneri e tecnici, tra cui Gigi Dall’Igna, direttore sportivo di Ducati. Una richiesta che, evidentemente, è fuori dalla portata dei giapponesi. Per questo motivo, infatti, questa condizione posta da Marquez è apparsa più come un avvicinamento a Ducati che una reale richiesta a Honda. Un modo per ingraziarsi uno dei vertici di Borgo Panigale in caso di un eventuale trasferimento.

Da qui sono iniziate le voci circa un suo passaggio al team grissini, dove troverebbe il fratello Alex prendendo il posto di Fabio Di Giannantonio. Occhio ai test di luneid, che potrebbero essere decisivi ed, eventualmente, segnare un passaggio storico della MotoGp.