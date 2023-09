Milenkovic-Napoli: retroscena di mercato a sorpresa

Il difensore serbo è stato nei radar azzurri per molto tempo. Le parole dell’esperto sul suo mancato arrivo all’ombra del Vesuvio

Dalle prime partite di campionato è emersa una certezza: il Napoli sta accusando la mancanza di Kim Min-Jae, trasferitosi in estate al Bayern Monaco. Lo si è visto soprattutto nella sconfitta interna subita contro la Lazio di Maurizio Sarri, in cui la difesa è apparsa passiva e poca reattiva, nonché in sofferenza quando i biancocelesti partivano in contropiede.

In realtà, il club azzurro ci ha anche provato a sostituire il coreano, andando a prendere dal Brigantino il promettente Natan Bernardo de Souza. Il classe 2001, però, a detta di Garcia, non è pronto per avere un posto da titolare perché necessita ancora di ambientarsi nel calcio italiano. Fatto che si è tradotto nella titolarità di Juan Jesus, l’anno scorso riserva di Kim. Va da sé che il livello della difesa si è ‘leggermente’ abbassato. Ma perché il Napoli ha deciso di puntare su un profilo che non è ancora pronto per cimentarsi nel campionato nostrano? È una domanda che si stanno ponendo in parecchi.

Napoli, la difesa traballa: fa discutere il mancato arrivo di Milenkovic

Tra coloro che hanno manifestato la propria perplessità per il mercato condotto dal Napoli sul fronte difensivo c’è Enrico Fedele. Secondo il noto dirigente, agente e opinionista televisivo, il club azzurro avrebbe fatto meglio ad investire il proprio denaro su un altro calciatore, ovvero Nikola Milenkovic della Fiorentina. Ecco le sue considerazioni.

“Il Napoli ha un peccato originale, ossia che non doveva cambiare nulla se non un giocatore in difesa per sostituire Kim. De Laurentiis doveva prendere un giocatore forte”, ha detto Fedele ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio. Quindi, ha indicato la sua preferenza: “A me piace molto Milenkovic, fisico e veloce. Doveva prendere uno del genere”. Il dirigente napoletano, infine, ha anche spiegato perché avrebbe puntato sul difensore attualmente in forza alla Viola: “Dallo scorso anno vediamo che il Napoli non deve rischiare in contropiede, se lascia spazi dietro rischia”.

Il serbo, legato al club toscano fino a giugno 2027, è nei radar azzurri da diversi anni ma l’affare non si è mai concretizzato, per un motivo o per un altro. Ad oggi, ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 18 milioni di euro. Chissà che De Laurentiis, considerate le recenti difficoltà, non decida di fare un sacrificio economico regalando a Rudi Garcia un difensore di grande affidabilità già a gennaio.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI