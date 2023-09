Uno dei profili più noti del calcio italiano, per motivi non sempre celebrativi, è senza ombra di dubbio Antonio Cassano. Adesso noto commentatore su Twitch grazie alla “Bobo TV” di Christian Vieri, su di lui arriva l’annuncio relativo alla possibilità di vederlo direttore sportivo di un grande club.

Il carattere di Antonio Cassano è stato certamente un limite per lui dal momento che, per le doti che ha, avrebbe potuto fare molto di più. Lo ha portato, infatti, spesso a clamorose rotture con presidenti ed allenatori ed a trasferimenti legati a questioni ambientali diventate insostenibili. Nonostante ciò, però, ha comunque vestito maglie a dir poco prestigiose come Roma, Real Madrid, Inter e Milan, con la Sampdoria che, però, in termini di rendimento, è stata l’apice. Dopo qualche anno che ormai sembra essere sparito dal mondo del calcio, almeno per quello attivo, sembra che si stiano preparando le tessere per un suo ritorno. Per giunta in un ruolo del tutto inatteso, vale a dire quello di direttore sportivo.

Nuova avventura da ds, l’annuncio

Le sue competenze calcistiche, a prescindere dalle modalità con le quali è solito prendere posizione, sono fuori discussione e lo ha più volte dimostrato. Per questo potrebbe essere particolarmente adatto al ruolo di direttore sportivo. Non a caso un noto presidente ha pensato a lui come ds, come da lui stesso annunciato. Andiamo a vedere in tal senso che cosa è successo.

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, squadra in cui Fantantonio ha scritto pagine di storia molto importanti, ha pensato proprio a Cassano come direttore sportivo. Lo ha confessato in una intervista rilasciata ai microfoni di Radio Cusano. Non solo lui, dal momento che in panchina ha provato a prendere anche Gian Piero Gasperini, che si è fatto conoscere al grande calcio proprio a Genova, sponda rossoblu.

Cassano alla Sampdoria, annuncio di Ferrero

Sarebbe stato certamente un duo esplosivo e potenzialmente pirotecnico, anche se si tratta di due caratteri molto difficili da gestire. A prescindere da ciò, però, Massimo Ferrero ha anche affermato che con Antonio Cassano i rapporti restano buonissimi dal momento che non ci sono mai state frizioni tra i due. Al momento, dunque, questa ipotesi è sfumata, ma chissà che in futuro qualcuno non possa seguire questa traccia segnata da Ferrero.