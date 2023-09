Belen senza veli in piscina: da bollino rosso

La celebre artista, argentina di nascita ma ormai da almeno quindici anni italiana d’adozione, scatena un putiferio di reaction con il suo ultimo post su Instagram direttamente da bordo piscina.

Per quanto pensiamo di conoscerla bene, non finisce mai di stupire. Da Buenos Aires, il prodigio dalla terra del tango si è trasferita in Italia all’incirca due decadi or sono, nel 2004. Appena ventenne sbarcò sull’etere facendosi conoscere in tutta la penisola italica.

Il primo grande successo lo ottenne nel 2008 superando prove di rarissima difficoltà sull’Isola dei Famosi. Dalla Rai a Mediaset: ne è passato di tempo da quando conduceva, assieme a Teo Mammucari, Sarabanda su canale cinque.

Da lì in avanti è seguita la lunga esperienza alle Iene, alternata da qualche apparizione cinematografica sul grande e piccolo schermo: Natale in Sudafrica di Neri Parenti, cinepanettone del 2010, poi Se sei così ti dico sì di Eugenio Cappuccio nel 2011 e Non c’è 2 senza te di Massimo Cappelli nel 2015, ma anche un episodio de Il commissario Montalbano (Il campo del vasaio) e pure guest star nel primo episodio della decima stagione di Don Matteo.

Calciatori, motociclisti e fotografi e… piscine!

Sin dal suo approdo in Italia, l’artista si è avvicendata in molteplici relazioni sentimentali. Come è lecito che sia e la cosa non dovrebbe suscitare scalpore alcuno. Ciascun individuo nella propria vita privata può fare ciò che meglio ritiene, purché vi sia il rispetto del partner.

In ogni caso Rodriguez annovera trascorsi con il calciatore Marco Borriello, il paparazzo Fabrizio Corona ed il pilota Andrea Iannone. Dall’aprile del 2012 si è fidanzata con il ballerino Stefano De Martino, sposandolo nel 2013.

I due hanno avuto un figlio però purtroppo nel 2015, con un comunicato stampa, Rodriguez ha annunciato la fine della relazione con De Martino. Salvo poi tornarvi insieme nel 2019, separarsi nuovamente nel 2020, tornarvi insieme ancora nel 2022 ed infine separarsi ancora nel 2023. Nel 2021 ha avuto una seconda figlia con l’hair stylist Antonino Spinalbese.

Ora è il momento di un po’ di doveroso relax e di distaccamento da tutto quel mondo di rotocalchi, incapace di farsi gli affari propri e curioso nel ficcanasare nelle vite altrui. Rodriguez si gode una giornata in piscina e la celebra con questo post su Instagram. “Una esperienza meravigliosa, con gente incantevole! Torneremo presto!” dice nella didascalia di accompagnamento alla fotografia in cui si mette letteralmente a nudo perché non c’è nulla da nascondere: la gioia di una giornata in piscina è una libertà che non ha prezzo.