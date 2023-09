Il dopo Osimhen è stato scelto: colpo di scena Napoli

Idee chiare in caso di partenza dell’attaccante nigeriano. Il club azzurro punta un pezzo da novanta del calcio internazionale

La stagione 2023-2024 è appena iniziata, ma in casa Napoli già si guarda al futuro e, in particolare, agli scenari riguardanti l’attacco. Anche perché, almeno fino a oggi, la situazione di Victor Osimhen non è ancora ben definita. Il nigeriano è oggetto del desiderio dei più grandi club internazionali e il suo contratto scadrà alla fine del 2025: la sua permanenza all’ombra del Vesuvio è tutt’altro che scontata.

Durante l’estate, il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha più volte incontrato l’entourage del calciatore senza però mai trovare un accordo per il rinnovo. Secondo le principali fonti italiane, la volontà del Napoli era quella di portare l’ingaggio dell’attaccante oltre i dieci milioni di euro, ritardando la scadenza del contratto a fine 2027. A quanto pare, non abbastanza per convincere Osimhen, che peraltro è finito nel mirino dorato del calcio arabo.

Napoli, ecco l’idea per il dopo Osimhen

Nei prossimi mesi, probabilmente il Napoli incontrerà di nuovo l’agente di Osimhen per cercare di trovare una soluzione. Ma non è detto che la fumata bianca arriverà, anzi. Ci sono buone possibilità che il nigeriano – desideroso di giocare in Premier League – possa lasciare il capoluogo campano al termine della stagione in corso. E allora, come è sempre capitato sotto la gestione De Laurentiis, il club azzurro è al lavoro per non farsi trovare impreparato, ben consapevole che solo un top player potrebbe rimpiazzare a dovere l’ex Lille. Vediamo qual è l’ultima idea per l’attacco del futuro.

L’ultima idea del Napoli per l’attacco del futuro porta il nome di Gabriel Jesus, 26enne attaccante a tutto tondo attualmente in forza all’Arsenal. Un pezzo da novanta del calcio internazionale da 128 gol e 60 assist in 323 partite, giocate tra Sud America, Inghilterra e coppe europee.

Lo ricordiamo, quello del brasiliano è un profilo in orbita Napoli già da tre anni. Nell’estate 2020, infatti, i colleghi spagnoli di Don Balon riferirono delle volontà del club azzurro di inserire Gabriel Jesus nell’ambito delle trattativa che avrebbe potuto portare Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly al Manchester City. Staremo a vedere se stavolta la suggestione diventerà una concreta storia di mercato.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI