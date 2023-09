Ribaltone Napoli: arriva la notizia che i tifosi attendevano

La perdita di Kim all’interno dei meccanismi difensivi del Napoli rischia di farsi sentire parecchio. Rudi Garcia è chiamato a correre ai ripari e presto potrebbe arrivare la svolta che i tifosi attendevano

Al netto dell’addio di Spalletti e dell’arrivo di Garcia in panchina, la più grossa perdita a livello di campo rispetto al Napoli dello scudetto è rappresentata dalla cessione di Kim al Bayern Monaco. Il miglior difensore della scorsa stagione di Serie A ha cambiato squadra finendo in Germania e lasciando gli azzurri senza un pilastro importantissimo.

Numericamente al suo posto gli azzurri hanno inserito il brasiliano Natan dal Bragantino, che però ha evidente bisogno di tempo per entrare nei meccanismi di una squadra tanto forte e competitiva, e nei ritmi di un campionato tatticamente molto diverso rispetto a quello verdeoro. La chiave potrà essere il tempo, lo stesso che però Garcia non potrà attendere troppo viste le prime difficoltà difensive riscontrate soprattutto contro la Lazio.

La crescita di condizione complessiva della squadra dovrà essere un passaggio fondamentale per pensare di restare competitivi sui massimi livelli in Italia. Chiaro anche come bisognerà innalzare la cifra difensiva, lì dove il reparto è apparso in difficoltà, sia di concerto che in alcuni singoli come Juan Jesus. Lo stesso inserimento di Natan, che i tifosi attendono curiosi, può essere un passaggio rilevante nella crescita azzurra.

Napoli, Garcia pensa alle prossime mosse: può scattare l’ora di Natan

La fase difensiva passerà inevitabilmente anche dalla scommessa del Napoli, che nelle difficoltà per difensori più costosi come Kilman e Danso si è lanciato sul giovane brasiliano Natan, nella speranza di trovare un mancino in grado di rimpiazzare col tempo Kim.

Il classe 2001 verdeoro ha siglato un contratto fino al 2028 ma spera di risultare utile a Garcia quanto prima nelle sue rotazioni. A tal proposito ‘Il Corriere del Mezzogiorno’ evidenzia come il centrale brasiliano entrerà dopo la sosta nelle scelte dell’allenatore, vista la fiducia che la sezione scouting del Napoli ha riversato su di lui dal punto di vista dell’investimento.

Dopotutto Natan è stato scelto oltre che per il valore qualità-prezzo, anche per la sua capacità di coprire tanto campo alle spalle con atletismo e valori. È chiaro che l’ex Bragantino andrà svezzato ed inserito da Garcia gradualmente, rispetto invece a Kim che con Spalletti esplose subito. La qualità però c’è e dopo la sosta dovrebbe entrare nelle rotazioni.