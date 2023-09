Juventus: infortunio Chiesa, ecco quando ritorna in campo

In casa Juventus continua a tenere banco la questione Federico Chiesa. Ecco quando dovrebbe tornare in campo il figlio d’arte.

Federico Chiesa è il grande dubbio per la Juventus alla ripartenza degli allenamenti in ottica Lazio. Il figlio d’arte ha lasciato il ritiro dell’Italia a causa di un problema fisico ed ora nei prossimi giorni si avrà un quadro molto più chiaro.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Chiesa in queste ultime ore si è sottoposto ad alcuni controlli medici per capire meglio l’entità del problema. Andiamo a vedere quando il calciatore potrà tornare in campo per aiutare la Juventus a raggiungere gli obiettivi.

Juventus: infortunio Chiesa, svelati i tempi di recupero

L’infortunio di Chiesa ha un po’ allarmato la Juventus considerando i suoi precedenti clinici e visto che si trattava anche di un problema fisico. Il calciatore ha immediatamente lasciato il ritiro della Nazionale per tornare a Torino e provare a recuperare il prima possibile e dare una mano molto importante ai bianconeri in vista di un periodo che si preannuncia comunque impegnativo. Infatti, tra 15 giorni c’è il turno infrasettimanale e i bianconeri non hanno nessuna intenzione di perdere punti per andare a sognare in grande dopo un periodo non facile.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’infortunio di Chiesa non dovrebbe essere nulla di grave tanto che la Juventus conta di averlo a disposizione già per la sfida contro i biancocelesti. Di certo nelle prossime ore si sottoporrà ad alcuni accertamenti per delle conferme, ma le notizie che arrivano da Torino sono assolutamente positive.

Naturalmente la palla passa in mano ad Allegri, chiamato a decidere se dare fiducia al calciatore oppure non rischiarlo anche in vista delle prossime gare. Ma Chiesa in questo momento è davvero un’arma in più per i bianconeri e difficilmente la Juventus si priverà del calciatore.

Infortunio Chiesa: contro la Lazio ci sarà

Contro la Lazio Federico Chiesa punterà ad esserci almeno in panchina. Sembra essere molto complicato in questo momento avere delle certezze, ma da Torino arriva sicuramente fiducia e a questo punto non ci resta che aspettare le prossime ore per iniziare a capire meglio cosa succederà per il calciatore della Juventus, che ha voglia di ritornare in campo per aiutare i suoi uomini.