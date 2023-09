Il Napoli ha ricevuto una bella notizia per le candidature al prossimo Pallone d’Oro. Due giocatori azzurri, più l’ex Kim, sono nella lista dei 30 più forti al mondo. E per De Laurentiis non può che essere una buona cosa

Il Napoli ha ricevuto l’ennesima bella notizia in merito alla passata stagione. Tre giocatori di quella squadra, che ha dominato in Italia e fatto bene in Europa, sono tra i nominati per il Pallone d’Oro. Uno solo di questi, Kim Min-jae, è andato via. Gli altri sono Kvaratskhelia e Osimhen.

I due azzurri sono finiti nella lista finale dei 30 candidati al Pallone d’Oro. Con loro anche il coreano, oggi al Bayern Monaco. Non è la prima volta che un calciatore del Napoli finisce nella prestigiosa lista, ma per la prima volta i rappresentanti sono due contemporaneamente. Ovviamente è molto improbabile che uno di loro riesca a vincere il prestigioso trofeo, che sarà consegnato il prossimo 30 ottobre a Parigi.

Però ci sono possibilità che possano scalare la classifica definitiva, e si guarda soprattutto a Victor Osimhen, che è stato tra i migliori attaccanti. Lo stesso Kvaratskhelia ha stupito anche in Europa e raccolto molti elogi. Storicamente è più complicato per un difensore imporsi, anche se gli italiani ricordano bene (così come i napoletani) del Pallone d’Oro a Fabio Cannavaro. La notizia rende orgogliosi i tifosi, i diretti interessati, ma anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Pallone d’Oro: i due giocatori del Napoli fanno la fortuna di De Laurentiis

Il prestigioso riconoscimento non può che aumentare il valore di questi giocatori: Osimhen è già un pezzo pregiato del mercato. Così tanto che è stato impossibile per diverse big europee acquistarlo. Ci hanno pensato sia il Paris Saint Germain che il Bayern Monaco. Troppo alto il prezzo imposto dal presidente De Laurentiis.

Così elevato che ha indotto alla “ritirata” anche il ricchissimo mercato arabo, visto che anche l’Al-Alhi ci aveva provato, ma De Laurentiis è arrivato a chiedere addirittura 200 milioni di euro. Probabile che questo valore sia cementato dalla nomination. E chissà quanto chiederebbe De Laurentiis per Kvaratskhelia: per il georgiano, in maniera un po’ sorprendente, non sono arrivate richieste ufficiali.

Il motivo è che i suoi agenti non lo hanno proposto in giro, ma non è detto che la prossima estate le cose andranno ancora così. Anche per questo motivo il presidente del Napoli deve affrettarsi a rinnovare i contratti di questi giocatori. Non solo per blindarli, ma anche per giustificare in modo più obiettivo l’elevata richiesta che il patron azzurro è pronto a fare per i suoi gioelli. Per quanto riguarda Kim, il coreano è andato via per la clausola rescissoria: fissata quando un anno fa firmò per il Napoli. La cifra finale, seppur mai svelata ufficialmente, dovrebbe essere di 48 milioni di euro.

I 30 candidati al Pallone d’Oro

Josko Gvardiol: Lipsia/Manchester City

Jamal Musiala: Bayern Monaco

André Onana – Inter/Manchester United

Karim Benzema – Real Madrid/Al-Ittihad

Mohamed Salah – Liverpool

Bukayo Saka: Arsenal

Kevin De Bruyne: Manchester City

Jude Bellingham – Borussia Dortmund/Real Madrid

Bernardo Silva – Manchester City

Randall Kolo Muani – Eintracht Francoforte/Paris Saint-Germain

Khvicha Kvaratskhelia – Napoli

Nicolò Barella – Inter

Emiliano Martinez – Aston Villa

Ruben Dias – Manchester City

Erling Haaland – Manchester City

Martin Odegaard – Arsenal

Ilkay Gundogan – Manchester City

Julian Alvarez – Manchester City

Vinicius jr – Real Madrid

Robert Lewandowski – Barcellona

Antoine Griezmann – Atletico Madrid

Lionel Messi – PSG

Rodri – Manchester City

Victor Osimhen – Napoli

Kylian Mbappè – PSG

Kim Min-jae – Napoli/Bayern Monaco

Harry Kane – Tottenham