Melita Toniolo boom: scatto bollente

Melita Toniolo dà spettacolo via social con uno scatto davvero rovente: la modella ed attrice lascia tutti senza parole.

Apprezzatissima modella ed attrice, Melita Toniolo si è fatta conoscere dal pubblico nostrano per le sue tante apparizioni sulla reti Mediaset in svariati e famosi programmi.

Tra le trasmissioni più importanti a cui ha preso parte la Toniolo una menzione speciale va a Scherzi A Parte, Paperissima Sprint e Buona La Prima che hanno inciso sulla sua popolarità. In più, la modella ha partecipato anche alla trasmissione comedy Colorado dove ha svolto il ruolo di valletta, catturando gli occhi degli spettatori per la sua bellezza e per la sua sensualità.

Anche via social, la Toniolo è molto famosa ed il suo profilo Instagram è seguito da 1,2 milioni di follower. Un numero importante e destinato a crescere ulteriormente, dato che la modella ed attrice diventa non solo sempre più famosa, ma anche più bella e non smette mai di stuzzicare i propri fan con scatti davvero magici. Nel suo ultimo post, però, Melita ha voluto esagerare regalando uno scatto rovente che ha avuto tantissimo successo.

Melita Toniolo esagerata: costume da sogno e fan in delirio

Con l’inizio di settembre, l’estate sta volgendo al termine e le temperature iniziano ad abbassarsi un po’ ovunque, tranne che sul profilo Instagram di Melita Toniolo. La modella ed attrice non ne vuole ancora sapere di salutare l’estate ed ha pubblicato uno scatto davvero bollente che ha lasciato tutti senza parole.

La Toniolo dimostra di avere un debole per i limoni in quanto per l’occasione ha indossato un costume succinto tappezzato di limoni, stuzzicando la fantasia dei propri fan che sono stati rapiti dalle curve perfette e pericolose del suo corpo. Tra i commenti, qualcuno ha anche scherzato sui limoni dipinti sul costume dell’attrice, affermando come la limonata sia divenuta la sua bevanda preferita.

Non è la prima volta che la Toniolo mette in mostra un outfit con i limoni sopra, ma a quanto pare questo le dà sempre particolare successo via social ed anche se i limoni sono aspri, quelli che si vedono in questo scatto hanno regalato tanta dolcezza e non solo ai fan della modella ed attrice.

Il post ha ricevuto tantissimi likes e Melita è riuscita di nuovo a dare spettacolo attraverso il suo profilo social che è destinato ad essere uno dei più cliccati in futuro. Attualmente, la modella è seguita da 1,2 milioni di followers, ma continuando di questo passo il numero è destinato sicuramente a crescere… con o senza limoni, poco ma sicuro.