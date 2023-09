Napoli stravolto: Garcia pronto a stupire tutti

Rudi Garcia deve dare una risposta dopo la deludente sconfitta del Napoli contro la Lazio: a pesare il pessimo secondo tempo. L’allenatore non esclude un cambio radicale

Prime pressioni per Rudi Garcia: l’allenatore del Napoli è sicuramente abituato alle piazze esigenti. Se l’e cavata bene a Roma, nonostante abbia dovuto pagare con un esonero un feeling mai nato con la proprietà americana.

E sicuramente era pronto al peso del paragone con Spalletti, quando ha ereditato la squadra campione d’Italia. E mentre i napoletani, in particolare, sono incuriositi dal debutto in nazionale del neo ct, il francese lavora a Castel Volturno per dare risposte convincenti dopo il brutto ko contro la Lazio. La sconfitta del Maradona pesa non tanto per il risultato, ma per un brutto secondo tempo, dove gli azzurri sono apparsi spaesati e spiazzati tatticamente. Un’immagine distante dal Napoli perfetto e corto che i tifosi avevano visto nella scorsa stagione.

Garcia ha chiesto tempo, in tanti hanno dimenticato che anche l’inizio dello scorso campionato non fu perfetto: due pareggi consecutivi, con Fiorentina e Lecce, e una vittoria in casa contro lo Spezia presa per i capelli, con un gol al 91′ di Raspadori. E infatti se il Napoli dovesse vincere a Genova, avrebbe un punto in più rispetto a un anno fa. Ecco perché le preoccupazioni sembrano eccessive. Ma anche Garcia avrà ascoltato, proprio Raspadori, raccontare l’emozione di aver ritrovato Spalletti.

Napoli “brutto” contro la Lazio: Garcia prepara qualche novità per il Genoa

E proprio questa è la missione del nuovo allenatore: far dimenticare il predecessore e imprimere la sua firma sul Napoli, senza però snaturare la squadra che ha dominato lo scorso campionato. Quale la risposta concreta? O meglio, cosa i tifosi si aspettano? Si è parlato molto di tattica: le critiche verso il Napoli visto contro la Lazio sono state di varia natura.

Ad esempio, si è parlato di condizione fisica: ma anche di cambi sbagliati. Questo è sicuramente il riferimento più diretto al lavoro di Garcia. E visto che pensare a un cambio di modulo sembra eccessivo, è molto più probabile che il tecnico azzurro possa inserire qualche giocatore diverso.

E per questo non si escludono cambi: ad esempio, potrebbero avere una chance giocatori Raspadori, Natan e Cajuste. Ovviamente bisognerà prima attendere l’impatto dei nazionali. Tra questi giocatori solo Natan è rimasto a Castel Volturno, e sembra essere il maggiore candidato per essere inserito. Del resto il brasiliano attende ancora il suo debutto. Per quanto riguarda Raspadori e Cajuste, Garcia attenderà il loro rientro dalle convocazioni.