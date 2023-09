Il Napoli lo riporta in Serie A: Milan tradito, tifosi increduli

Il Napoli ha intenzione di muoversi ancora sul mercato e il prossimo colpo potrebbe essere un giocatore che ha fatto molto bene al Milan.

Il calciomercato del Napoli ha regalato diversi spunti di riflessione la scorsa estate. I partenopei hanno scelto di puntare su Natan come sostituto di Min-Jae Kim, approdato al Bayern Monaco.

Sono inoltre arrivati giocatori di ottimo livello come Jens Cajuste e Jesper Lindstrom, al posto di Tanguy Ndombele e Hirving Lozano. La squadra di Rudi Garcia ha subito una brutta sconfitta in casa contro la Lazio, dopo una pessima prestazione nel secondo tempo.

Quel che più preoccupa il Napoli è stata l’applicazione della fase difensiva. Tante volte la squadra è andata completamente allo sbando, tagliata come il burro dal forte centrocampista della Lazio. Una situazione che Rudi Garcia non vuole più ripetere. La sosta servirà anche a questo, a percepire di nuovo quegli automatismi che avevano reso così forti i partenopei la scorsa stagione.

Ma è chiaro che se le cose non dovessero migliorare, il Napoli dovrà tornare di nuovo sul mercato per alzare il livello qualitativo della rosa. Soprattutto perché Inter e Milan sono apparse complete in tutti i reparti e per la lotta allo Scudetto servirà ben altro per impensierirle.

Napoli, Brahim Diaz è un’opzione per il futuro

Tra le opzioni per il futuro, il Napoli sta valutando anche il nome di Brahim Diaz. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Milan e proprio contro gli azzurri ha sfoderato le sue migliori prestazioni. Il trequartista spagnolo ora è al Real Madrid, nelle prime quattro giornate è sceso in campo soltanto due volte per un totale di 13′. Ovviamente non è felice e spera che Carlo Ancelotti possa presto concedergli delle occasioni.

Con l’inizio della Champions League e quindi con molte più gare da giocare, Brahim dovrebbe aumentare sensibilmente il suo minutaggio. A Madrid apprezzano molto le sue qualità, non a caso non hanno permesso al Milan di acquistarlo a titolo definitivo. Ma se le cose non cambieranno, il Napoli è una delle candidate per acquistarlo.

Una sorta di ‘tradimento’ ai colori rossoneri, al quale Brahim era molto affezionato. Ma si sa che nel calcio le bandiere e la fedeltà a ogni costo hanno fatto il loro tempo. Il trequartista spagnolo valuterà con attenzione le migliori opzioni per il suo futuro. E il Napoli rappresenta una destinazione credibile, soprattutto se le cose al Real Madrid non cambieranno.