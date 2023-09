Occhi sull’ex Inter: il Napoli prepara il colpo a sorpresa

Novità per l’attacco del Napoli. Garcia pronto ad accogliere l’attaccante ex Inter se dovesse partire Simeone.

Potrebbe arrivare un nuovo attaccante per il Napoli a partire da gennaio. Lo spazio limitato lasciato da Garcia a Giovanni Simeone potrebbe incoraggiare l’attaccante argentino a lasciare il Napoli prima del previsto, e i partenopei sarebbero pronti a puntare su un nuovo giocatore.

La prossima finestra di mercato è a gennaio, e il reparto offensivo del Napoli potrebbe cambiare in maniera netta. Victor Osimhen è la punta di diamante della squadra, e per adesso risulta più che intoccabile; il suo sostituto ufficiale, però, potrebbe cercare una nuova squadra il prima possibile per cercare più minuti in campo.

Andrea Pinamonti sembra essere il candidato principale per coprire l’eventuale vuoto lasciato da Simeone. La punta del Sassuolo, ex Inter e Genoa, sta tornando in forma sotto la guida di Dionisi, e potrebbe essere un nome interessante per sostituire Osimhen nel corso dei vari impegni in campionato e nelle coppe.

Il 24enne, cresciuto tra le fila dell’Inter e passato per club come Empoli e Genoa, potrebbe corrispondere all’identikit del prossimo attaccante di Garcia, grazie alla sua fisicità e alla sua presenza in campo. Già 2 i gol fatti in questa stagione tra Serie A e Coppa Italia per lui, aspettati con ansia dai tifosi neroverdi dopo una stagione abbastanza travagliata.

Pinamonti al Napoli se va via Simeone: le probabili cifre

Andrea Pinamonti attualmente ha un valore di 15 milioni di euro (fonte Transfermarkt). 13 il record di gol segnati in una stagione di Serie A ai tempi dell’Empoli, nella stagione della sua consacrazione. Nonostante una stagione difficile, per lui e per il Sassuolo in generale, adesso l’attaccante nato a Cles sembra aver trovato tranquillità e presenza in zona gol.

L’arrivo di Mulattieri non ha ancora impensierito Pinamonti, ma il Sassuolo potrebbe cedere di fronte ad una buona offerta, che gli permetterebbe di investire la somma in altri giovani sul mercato. Il Napoli è alle porte, e con la possibile partenza di Simeone potrebbe affondare il colpo.

Ora è tutto nelle mani di Simeone, e nelle squadre interessate al ‘Cholito‘. Nonostante il riscatto del Napoli dall’Hellas Verona, l’attaccante potrebbe decidere di partire dato lo scarso minutaggio (20 minuti giocati in 3 partite in questa stagione) e la voglia di diventare protagonista in un’altra squadra. Il figlio d’arte potrebbe rimanere in Serie A o andare altrove, magari proprio nella Liga dove il padre allena l’Atletico Madrid.

La situazione dovrebbe sbloccarsi a gennaio, ma il Napoli sta cercando di prevenire e trovare il prossimo sostituto di Osimhen senza dover stravolgere la rosa.