Sky Sport, con questa offerta spenderai pochissimo: hai pochi giorni per attivarla

Ancora pochi giorni per attivare l’ultima offerta di Sky Sport: pochi euro al mese per vedere comodamente da casa il grande calcio

Il campionato è in pausa per gli impegni della Nazionale del neocommissario tecnico Luciano Spalletti, sostituto del dimissionario Roberto Mancini, nell’ambito delle qualificazioni a Euro 2024.

I tecnici lavorano con i superstiti delle convocazioni nelle varie Nazionali per preparare la ripresa che vedrà come match clou un ‘Derby della Madonnina’ d’altissima classifica: rossoneri e nerazzurri, dopo tre giornate, sono in testa alla classifica a punteggio pieno.

Uno spettacolo, che potrebbe determinare la prima mini-fuga del campionato, che illuminerà la notte di “San Siro” e che entrerà nelle case di tanti tifosi e appassionati grazie anche all’ultima promozione di Sky.

Se lo stadio ‘San Siro’ farà registrare l’ennesimo, e scontato, sold out, anche quello ‘virtuale’ di Sky non sarà da meno grazie alla sua ultima offerta che, ne siamo sicuri, gli sportivi di tutt’Italia non si lasceranno sfuggire.

Sky Sport, la nuova offerta è valida fino al 17 settembre

Dal 24 Agosto al 3 Settembre 2023 l’offerta Sky Wifi a 19,90 euro al mese per 18 mesi è stata proposta in abbinamento a Sky TV e a Sky Calcio, con inclusi nel relativo pacchetto 3 partite su 10 ogni turno di Serie A, tutti i match di Serie B e Serie C nonché il calcio europeo con una selezione di match di Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

Dunque, dal 4 settembre la predetta promozione non è più disponibile, tuttavia ora, fino al prossimo 17 settembre, è possibile attivare l’offerta Sky Wifi a 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi in abbinamento a Sky TV e Sky Sport.

Aderendo tale offerta, grazie a Sky Sport, si possono vedere i match di Champions League, dell’Europa League e di Conference League, tutta la Formula 1 e la MotoGP, il canale Sky Sport Tennis, la NBA e altri sport tra cui il rugby e il golf.

Inoltre, dal momento che nel suddetto pacchetto è sempre incluso Sky TV, è possibile vedere anche show, serie TV italiane e internazionali, produzioni Sky Original e documentari, oltre a fruire della possibilità di ricevere Discovery+ per 12 mesi senza ulteriori costi.

Come si legge sul sito di Sky e nei documenti di trasparenza tariffaria, queste offerte sono attivabili, salvo rettifiche, sia online sia nei negozi fisici fino al 17 settembre 2023.

Insomma, con una manciata di euro al mese il grande calcio, e non solo, grazie all’ultima promozione di Sky entra nelle case dei tifosi e degli appassionati, anche di quelli che non hanno tante risorse economiche da investire in un abbonamento alla tv satellitare.

