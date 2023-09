Adesso è ansia totale Napoli: maxi offerta per Osimhen

Maxi offerta in arrivo per Victor Osimhen: adesso il Napoli comincia davvero ad essere preoccupato così come i tifosi.

L’inizio di stagione di Victor Osimhen è stato senza dubbio molto positivo. L’attaccante nigeriano è già a quota 3 gol dopo 3 giornate e punta a dominare ancora la classifica marcatori.

Tuttavia, nelle ultime uscite del Napoli, l’ex bomber del Lille è apparso molto nervoso ed il tecnico Rudi Garcia ha fatto sapere come questo nervosismo sia stato dettato dal fatto che gli azzurri possano fare molto di più. Una spiegazione, questa, che regge però fino ad un certo punto ed il vero motivo per il quale Osimhen sarebbe nervoso riguarderebbe il suo contratto ed un rinnovo che continua a tardare ad arrivare.

L’attaccante nigeriano sembrava ad un passo dal rinnovare con il Napoli fino al 2027, ma l’annuncio non è mai arrivato e ciò sta innervosendo il giocatore su cui è forte l’interesse della Premier League e dell’Arabia Saudita. L’ansia inizia ad essere davvero tanta in casa Napoli e nelle ultime ore un altro top club europeo avrebbe messo Osimhen nel mirino per il prossimo anno, ovvero il Real Madrid, pronto a fare una maxi offerta per il bomber azzurro.

Napoli, il Real Madrid punta Osimhen: pronta una super offerta

Secondo quanto riportato dal noto sito spagnolo Todofichajes.com, il Real Madrid è alla ricerca di una punta top in vista della prossima stagione e Kylian Mbappé è ovviamente il primo nome sulla lista. Tuttavia, considerato che il giocatore francese potrebbe rinnovare con il Paris Saint-Germain, i blancos stanno iniziando a guardarsi intorno in cerca di possibili alternative ed hanno messo gli occhi sulla Serie A e sul Napoli.

Nel mirino del Real Madrid è finito infatti Victor Osimhen che da quelle parti piace sempre di più e secondo il noto sito iberico i blancos sarebbero intenzionati a mettere sul piatto una cifra dai 90 milioni di euro in su più eventuali bonus per convincere gli azzurri. Una somma che potrebbe far tentennare il Napoli, soprattutto qualora non si riuscisse a trovare un accordo con Osimhen che in quel caso potrebbe anche spingere per la cessione.

In estate, come rivelato dal quotidiano francese L’Equipe, De Laurentiis ha rifiutato un’offerta da 200 milioni di euro da parte dell’Al Hilal, ma è chiaro che altre super offerte sarebbero difficili da rifiutare, soprattutto se è poi il Real Madrid a bussare alla tua porta. Per questo motivo, l’ansia in casa Napoli è ora totale e la società partenopea spera presto di poter trovare un accordo con l’attaccante nigeriano per mettere fine a tutte le voci che stanno circolando sul suo conto.

Ad ogni modo, nella lista della spesa per il 2024 del Real Madrid non è presente solo Osimhen, ma ci sono altri due profili che pure piacciono molto ai blancos. Il primo è Vlahovic che potrebbe salutare la Juventus soprattutto qualora la stagione dovesse andare nuovamente male, mentre il secondo è Jonathan David del Lille sul quale c’è una folta concorrenza, tra cui proprio quella del Napoli.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

