Rinnovo col Napoli in alto mare, la Juve punta Kvaratskhelia

Nelle ultime settimane in casa Napoli è esploso il caso Kvaratskhelia, prima la piccata smentita del club sul rinnovo dell’attaccante, poi le parole dell’agente che hanno messo altri dubbi nei tifosi. E in agguato c’è un colpo di scena inaspettato

L’estate tormentata dei tifosi del Napoli sembrava essere solo quella targata Osimhen. Le voci di addio sul nigeriano, poi quelle sul suo rinnovo, che non è ancora arrivato e forse potrebbe non arrivare mai.

Poi ci si è messo l’affare sfumato Gabri Veiga, e in precedenza l’addio di Kim. L’unico che per fortuna era stato risparmiato pareva essere Khvicha Kvaratskhelia. E invece no, anche per lui non sono mancate un po’ di tribolazioni. Tutto è esploso con il duro comunicato del Napoli, che con tanto di turpiloquio, ha smentito con fermezza le voci su una trattativa per il rinnovo. Voci che parlavano di una richiesta del giocatore al rialzo, fino a cinque milioni a stagione.

In effetti si era parlato di un prolungamento del georgiano, ma con cifre diverse. Lui oggi guadagna appena un milione di euro, e da quasi un anno si parla di un raddoppio dell’ingaggio, per riconoscere pacificamente il valore del calciatore, che di certo non può guadagnare la metà di alcune riserve del Napoli. A tal proposito si era anche arrivati a un’intesa, sempre secondo indiscrezioni. Qualche settimana fa De Laurentiis avrebbe incontrato il suo agente. Poi le voci di una richiesta di aumento e il brusco stop del Napoli. Nessuna trattativa, quindi, con l’agente del calciatore che – a sorpresa – ha praticamente confermato senza battere ciglio. “Siamo contenti del Napoli e di quello che fa per Kvaratskhelia. De Laurentiis sa cosa fa il ragazzo per la squadra, ma si parlerà di rinnovo solo quando lo vorrà lui. Noi stiamo bene così”.

Kvaratskhelia, quante insidie senza il rinnovo

Tutto bene quel che finisce bene, allora? Non proprio, perché lo stop alla trattativa fa preoccupare i tifosi. Nel senso non è poi così normale che il fuoriclasse georgiano guadagni così poco. E per questo un aumento sarebbe quantomeno d’uopo. Con uno stipendio troppo basso, Kvara sarebbe facile “preda” di tentazioni. E infatti in Spagna già si parla di un interesse del Barcellona per la prossima estate, e da Torino giungono anche voci sulla Juventus. Al nuovo ds bianconero Cristiano Giuntoli, infatti, piacerebbe portare il georgiano a Torino, e in qualche modo riprendersi il gioiello che lui ha scoperto.

Operazione improbabile, che sarebbe comunque possibile solo se la società bianconera riuscirà a mettere i conti in ordine e quindi tornare a poter fare grandi investimenti. Ecco perché altro che “niente trattativa”, Kvaratskhelia andrebbe blindato subito, magari anche con una alta clausola rescissoria, che possa per prima cosa mettere fuori gioco sul nascere qualsiasi insidia da parte di club di Serie A.