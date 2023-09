Allarme Kvaratskhelia: ora il Napoli resta di sasso

Il caso Kvaratskhelia tiene banco al Napoli, il georgiano sembra essere in difficoltà e con pericoli che arrivano in maniera concreta.

Salvaguardare l’attaccante è la missione primaria di club e tifosi, la grande stagione d’esordio in Italia ha accresciuto le attese e le aspettative, c’è ora da risolvere qualcosa in maniera più concreta.

La Serie A lo attende, i suoi numeri sono stati devastanti nella scorsa stagione. Difficile trovare un attaccante dall’impatto così devastante come Kvara all’esordio, roba che ci permette forse di risalire di una ventina d’anni quando solo Ronaldo e Sheva riuscirono ad emularlo per l’impatto con la loro squadra in termini di gol e prestazioni.

Un conto è far bene per le squadre milanesi, un conto a Napoli, dove tutto è amplificato, compreso l’amore per il georgiano. Un intoccabile che ha mercato e non segna da un po’ di tempo, la dirigenza dovrà capire cosa fare con l’attaccante per dare tranquillità a tutto l’ambiente.

Kvara lascia Napoli, una big irrompe

Sono soprattutto le sirene di mercato a spingere e a togliere l’attenzione sul campo. Kvara non segna da marzo, ma di certo il suo apporto è sempre stato fondamentale e basta già la sua presenza per accollare un difensore e aprire degli spazi in campo. Caratteristiche rare da trovare e, proprio per questo, c’è un top club che avrebbe intenzione di fare un grande investimento, nel 2024 si potrebbe chiudere l’affare con Kvara diretto al Barcellona.

Gli spagnoli sembrano essere in pole per il georgiano per una serie di motivi. Intanto, nel 2024 cadranno anche alcuni paletti finanziari con i catalani che potranno muoversi con un maggior respiro in sede di acquisti. Poi, scadrà il prestito di Joao Felix, il portoghese non vedrà mai il riscatto definitivo soprattutto considerando l’interesse crescente verso Kvara, l’uomo giusto per riportare entusiasmo al Camp Nou.

La trattativa non sarà facile, anche perché il Napoli tenderà a difenderlo allo strenuo, è troppo importante per l’economia del gruppo e per i tifosi. Ci vorrebbe una grandissima offerta per strapparlo, almeno 150 milioni di euro per far sedere il Napoli al tavolo e convincere poi Kvara a lasciare l’Italia per l’avventura spagnola. Per altro, il Barcellona dovrebbe offrire almeno un contratto da 10 milioni annui, operazione che diventerebbe molto onerosa. Seguono a ruota gli altri club europei, ma con queste cifre sarebbero ben in pochi a potersi permettere questo lusso.