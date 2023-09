Niente da fare, salta il Napoli: grave assenza contro gli azzurri

Mentre il Napoli lavora per tornare a vincere già dalla prossima giornata, arrivano notizie importanti da una rivale degli azzurri.

Il Napoli volta pagina. Dopo aver trascorso oltre una settimana a rimuginare sui propri errori, a leccarsi le ferite, a cercare il capro espiatorio per una sconfitta, quella del Maradona contro la Lazio di Sarri, che ha lasciato scorie importanti sul morale degli azzurri, è arrivato il momento di guardare avanti.

La ‘maledetta’ pausa per le Nazionali sta per giungere al termine e Garcia deve programmare il futuro. Al rientro è atteso infatti da una maratona da 7 partite in tre settimane. E dopo lo scivolone contro la Lazio non è più concesso sbagliare.

A partire dalla trasferta di Genova con il Grifone, gli azzurri devono tornare a conquistare tre punti, possibilmente anche sfoggiando una prestazione importante, autoritaria, per non rischiare di rinfocolare le critiche che già sono piovute addosso a Garcia e ad alcuni interpreti della squadra campione d’Italia da più parti.

In tutto questo, dalle Nazionali non sono arrivate buone notizie. Politano, ad esempio, è uscito malconcio dalla gara con la Macedonia, in tutti i sensi, e non sarà disponibile per Genova. Ma se il Napoli non sorride, non va meglio agli avversari, che dovranno fare a meno di un calciatore fondamentale della propria rosa.

Niente Napoli per l’ex campione d’Italia: problemi per Gilardino

Se in casa Napoli la gara con il Genoa viene già considerata uno spartiacque importante per la prossima stagione, anche nell’ambiente rossoblù l’attesa è alta. E non solo perché il Grifone dovrà vedersela con la squadra campione d’Italia, ma anche perché la sconfitta all’ultimo minuto contro il Torino non è andata giù a tifosi e addetti ai lavori.

Con tre punti conquistati in tre partite, Gilardino è chiamato già a dare risposte importanti dalla sfida agli azzurri. Nessuno gli chiederà di portare a tutti i costi la vittoria, ma dal punto di vista della prestazione i tifosi si aspettano un passo in avanti. Almeno rispetto a quanto visto nella prima gara di campionato contro la Fiorentina, l’unica disputata a Marassi in questo inizio di stagione.

Per la delicatissima sfida con i partenopeo, però, Gila dovrà fare ancora a meno di un calciatore fondamentale della propria rosa, l’ex campione d’Italia con il Milan Junior Messias. Il brasiliano, uno dei grandi colpi dell’ultimo mercato, è ancora alle prese con un infortunio rimediato nella tournée estiva con i rossoneri, lo scorso 24 luglio.

In questi giorni ha continuato ad allenarsi a parte e le possibilità che possa rientrare tra i convocati per la gara di sabato al momento sono davvero poche. Sia da una parte che dall’altra mancheranno dunque grandi interpreti.

Gli ingredienti per poter assistere a una partita combattuta, però, ci sono tutti. E anche per questo motivo il Napoli è chiamato a tenere alta la guardia. Cali di concentrazione, dopo quanto visto contro la Lazio, non sono assolutamente contemplati, se non si vuole rischiare di far prendere una brutta piega alla stagione.