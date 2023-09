Rinforzo low cost: dal Milan al Napoli, affare a sorpresa

A gennaio può concretizzarsi un rinforzo low cost per il Napoli, che arriverebbe dal Milan: un colpo a sorpresa

Il Napoli ha conquistato due vittorie in quest’inizio di stagione in tre partite, perdendo con la Lazio allo stadio Maradona per 1-2. Una sconfitta che poteva essere ancora più larga, con due gol annullati ai biancocelesti per fuorigioco e una serie di errori sotto porta, che poteva essere decisiva per la squadra di Maurizio Sarri.

Non sono mancate le critiche a Rudi Garcia per il modo in cui attualmente giocano i partenopei, decisamente meno dominanti rispetto alla scorsa stagione. E anche per la sessione di mercato estiva sono arrivati dei giudizi molto forti.

Questo perché il Napoli ha acquistato Natan dopo aver detto addio a Kim. Una scommessa che, se persa, può condizionare l’intera stagione. Il titolare attuale è Juan Jesus, autore di prestazioni non proprio esaltanti. Poi c’è Cajuste, che nella rosa sostituisce Ndombele, e Lindstrom che ha preso il posto di Lozano.

Un altro avvicendamento c’è stato anche a destra, con Zanoli che ha preso il posto di Bereszynski. Si parlava di un addio del terzino classe 2000 in favore dell’acquisto di Faraoni, ma Garcia ha preferito tenere Zanoli per concedergli delle chance nell’arco della stagione.

Napoli, possibile colpo low cost: si monitora Florenzi

Il punto, però, è che Zanoli vorrebbe essere titolare e nel Napoli non è possibile. Da quella parte gioca il capitano, Giovanni Di Lorenzo, diventato ormai uomo e giocatore simbolo dei partenopei. Garcia fino a gennaio concederà qualche chance al terzino destro classe 2000, che probabilmente chiederà la cessione. Proprio com’è successo la scorsa stagione, quando Zanoli è andato in prestito alla Sampdoria giocando con continuità mettendosi in bella mostra.

Ecco perché può nascere l’affare a sorpresa legato ad Alessandro Florenzi. Il terzino del Milan non è una prima scelta per Pioli, che però durante la stagione potrà anche adattarlo a vice Theo Hernandez dopo l’addio di Ballo-Touré. Quel che è chiaro, è che anche l’ex Roma può chiedere di andar via a gennaio, cercando nuovi stimoli. Per il Napoli è un’idea, che può concretizzarsi in base a cosa succederà effettivamente con Zanoli.

C’è da sottolineare che ad agosto, il Napoli ha rifiutato un’offerta da circa 8 milioni di euro dallo Sporting CP per Zanoli. Il club partenopeo crede nelle sue qualità e non ha intenzione di lasciarlo andare per meno di 15 milioni. A gennaio probabilmente partirà in prestito, con la candidatura di Florenzi molto forte per la sua sostituzione.