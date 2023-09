Lo ha prenotato il Napoli: concorrenza sbaragliata, che colpo in Serie A

Nel Napoli la situazione relativa a Piotr Zielinski è ancora da decifrare: l’addio del centrocampista polacco non è da escludere, ma il club azzurro ha già individuato il suo sostituto

E’ stata un’estate particolare per il Napoli: il calciomercato ha tenuto banco per tutto il periodo: tra gli argomenti più “caldi” il centrocampo, che il presidente De Laurentiis ha provato a rinnovare.

La prova è la lunga e insistente trattativa per Gabri Veiga. L’arrivo del centrocampista spagnolo sembrava legato all’addio di Piotr Zielinski, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Il polacco, che sembrava molto vicino all’Arabia, è rimasto a Napoli. E forse di conseguenza il talento spagnolo non è più arrivato. Alla fine, il solo movimento a centrocampo è stato il ritorno di Ndombele al Tottenham dopo la fine del prestito (poi passato al Galatasaray) e l’arrivo di Cajuste al suo posto. Tutto rimandato, quindi, compresa l’operazione “svecchiamento”, con l’arrivo del giovane Veiga al posto del più maturo Zielinski. Tuttavia, qualcosa dovrà ancora accadere. Il polacco, infatti, è attualmente con il contratto in scadenza nel 2024, e quindi dovrebbe rinnovare il contratto. De Laurentiis fu chiaro qualche mese fa: i giocatori come lui (anche Demme e Lozano) dovevano rinnovare a cifre più basse oppure andare via, col rischio di finire fuori rosa. Lozano è partito, mentre Demme è appunto ai margini.

Napoli, già scelto l’erede di Zielinski: è Baldanzi dell’Empoli

Tocca a Zielinski sistemare la sua situazione, e la soluzione dovrebbe essere il rinnovo del contratto. Probabilmente con uno stipendio dimezzato. Tuttavia, non ci sono novità in merito: i dubbi riguardano la possibilità che Zielinski possa andare in scadenza, con un futuro poi ovviamente da decifrare.

Il rischio di un addio a zero il prossimo anno è concreto, tenendo presente che il calciatore già dal prossimo inverno potrà accordarsi con la sua eventuale futura squadra. Ecco perchè il club azzurro si starebbe preparando anche a questa situazione: già da tempo è stato messo nel mirino il centrocampista del’Empoli Tommaso Baldanzi.

Il ragazzo piace molto a De Laurentiis, che tramite l’ex ds Giuntoli lo ha sondato già lo scorso anno. La valutazione della società toscana è alta: si parla di 25 milioni di euro. Una cifra che ha indotto anche altre pretendenti a fare un passo indietro. Per ora Baldanzi è rimasto a Empoli, ma è probabile che questa sarà la sua ultima stagione in toscana. Il Napoli è pronto a “prenotarlo”, soprattutto se Zielinski effettivamente dovesse andare via.