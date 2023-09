Tutto trasparente: Emily Ratajkowski è da bollino rosso

Emily Ratajkowski in uno dei suoi scatti più illegali di sempre, l’abito trasparente evidenzia le sue forme bollenti

Sono diversi anni ormai che Emily Ratajkowski viene identificata a livello globale come una delle principali icone di femminilità. La super modella statunitense, 32 anni, si è fatta conoscere con campagne pubblicitarie entrate nella storia, capaci di esaltare la sua bellezza mozzafiato.

Oltre 30 milioni di followers su Instagram per lei, cifre che rappresentano molto bene quanto Emily sia amata dal pubblico e sempre capace di sprigionare una sensualità esplosiva. Il suo profilo viene costantemente preso d’assalto dagli ammiratori e non mancano mai nuovi post e nuove stories con cui mette in evidenza classe e fascino da urlo.

Ci sono decisamente poche donne in grado di catalizzare in questo modo l’attenzione del pubblico. Emily è molto nota e apprezzata anche in Italia, dove ha fatto da testimonial a diversi brand nostrani come sicuramente tutti ricorderanno. E più di una volta si è concessa delle lunghe vacanze estive nei nostri luoghi, che le sono entrati nel cuore almeno quanto lei è entrata nei nostri.

Giorno dopo giorno, Emily riesce sempre a stupirci con la sua eleganza seducente. E gli ultimi scatti sono di quelli che mettono davvero a repentaglio le coronarie di tutti.

Emily Ratajkowski, in giro per la strada con un vestitino da urlo: l’intimo non c’è, la tentazione dello zoom è immediata

Guardare per credere, Emily si mostra a passeggio per le strade con un abitino lungo e molto elegante, ma con diversi dettagli pazzeschi. Come la vertiginosa scollatura ma anche un gioco di trasparenze che toglie il respiro.

La silhouette slanciata di Emily e le sue curve sinuose risaltano come non mai. Attraverso l’abitino riusciamo ad ammirare dettagli piuttosto provocanti del suo lato A. In tanti si scatenano con lo zoom, come spesso avviene quando si tratta di lei. Il post fa strage di cuori e raccoglie like e commenti entusiasti a non finire. Anche se non tutti sono d’accordo: ultimamente, a Emily sono arrivate anche delle critiche per il suo mettersi eccessivamente in mostra, cosa di cui molti ritengono che non avrebbe affatto bisogno. Come che sia, la Ratajkowski non passa mai inosservata. Gli applausi sono in ogni caso meritati, mai come in questo caso ci ha regalato visioni in grado di svoltarci la giornata.