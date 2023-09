Mercato Napoli, primo colpo per gennaio: beffata la Juventus

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano nonostante sia finito il mercato estivo da pochissimo tempo. Arriva, infatti, il primo rinforzo per gennaio per Rudi Garcia, con la Juventus che resta beffata dal momento che era da diverso tempo sulle tracce del calciatore.

Il Napoli è al lavoro per preparare al meglio la sfida contro il Genoa alla ripresa del campionato, ancor di più se si tiene conto della brutta sconfitta rimediata prima della sosta contro la Lazio. Gli azzurri però sanno che anche a gennaio dovranno intervenire in sede di mercato e per questo la squadra è al lavoro per accontentare le richieste di Rudi Garcia. In tal senso i partenopei si stanno muovendo per un talento a dir poco interessante sul quale c’è da tempo anche la Juventus. Che, dunque, resta beffata, visto che da tempo era sulle sue tracce. E si tratta di un nome mai fatto prima.

Mercato Napoli, beffa per la Juventus

Come spesso accade, le spade, in sede di mercato e metaforicamente parlando, delle grandi squadre si intrecciano in sede di mercato. Non di rado, infatti, di recente Napoli e Juventus si sfidano per un calciatore. L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda Jasper Lindstrom, che alla fine si è accasato alla corte di Rudi Garcia. E adesso queste due realtà del nostro calcio sono pronte a sfidarsi ancora una volta.

Stando a quanto raccontato dal portale “TuttoJuve.com“, il Napoli ha chiesto informazioni allo Shakhtar Donetsk per Heorhij Sudakov. Si tratta di un profilo molto interessante, che piace alla Juve ma anche al Brighton di Roberto De Zerbi. Può essere l’innesto ideale per completare la linea mediana, con Diego Demme in uscita e con Gianluca Gaetano che potrebbe andar via per giocare con maggiore continuità.

Sudakov al Napoli, colpo a sorpresa

Classe 2002, è di recente diventato un pilastro dello Shakhtar Donetsk prima e della Nazionale ucraina poi, con la quale ieri ha giocato anche contro la Nazionale italiana. Nato trequartista, può agire anche arretrando la propria posizione. Da questo punto di vista si sta affinando molto, diventando via via sempre più duttile, ed al contempo più ambito. La sua valutazione su Transfermarkt è pari a 15 milioni di euro e, di conseguenza, è alla portata del Napoli. Le prossime ore possono essere decisive in questo testa a testa con la Juventus.