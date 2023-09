Salta la firma: si prendono Kvaratskhelia

In questo momento il Napoli non prende in considerazione il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: il top club può strapparlo al club partenopeo

Prosegue la preparazione del Napoli di Rudi Garcia in vista dell’insidiosa gara in trasferta contro il Genoa. Il tecnico francese attende il rientro dei nazionali e intanto studia la miglior strategia per cercare di tornare immediatamente a conquistare i tre punti. I tifosi del club partenopeo non sono rimasti soddisfatti della partenza dei campioni d’Italia in campionato.

Il riferimento, ovviamente, soprattutto alla brutta sconfitta subita per mano della Lazio dell’ex Maurizio Sarri, ma pure nelle due sfide precedenti la truppa non ha convinto a pieno. È calato il rendimento della rosa e pure quello di alcuni singoli determinanti. In particolare Khvicha Kvaratskhelia, che nella scorsa stagione si era guadagnato il titolo di MVP della Serie A a suon di gol, assist e prestazioni da capogiro.

Ora, però, l’ex Dinamo Batumi non riesce più ad incidere: per chi non ne fosse già a conoscenza, la rete dell’esterno d’attacco georgiano manca da ben sei mesi. E la situazione, inevitabilmente, comincia ad essere preoccupante. Kvaratskhelia rappresenta una pedina fondamentale per Garcia e senza le sue marcature il potenziale offensivo degli azzurri si riduce in maniera notevole.

Probabilmente è soltanto questione di tempo prima che il 22enne si sblocchi definitivamente, ma è doveroso registrare questa flessione non da poco. In tal senso, non è da escludere che le voci sul futuro stiano mettendo a dura prova la concentrazione dell’attaccante classe 2001. Come noto, il Napoli è uscito allo scoperto attraverso un duro comunicato ufficiale, nel quale ha precisato che non è in corso alcuna trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno del 2027.

Al momento il prolungamento dell’accordo scritto di Kvaratskhelia, dunque, non è assolutamente una priorità, di conseguenza non si prevedono firme a breve. Anche l’agente del calciatore è intervenuto pubblicamente, confermando l’intenzione di restare a Castel Volturno.

Calciomercato Napoli, il top club punta Kvaratskhelia per l’estate 2024

Ad ogni modo, la mancanza di un rinnovo contrattuale potrebbe spingere più facilmente il patron Aurelio De Laurentiis a cedere alle avances dei top club. In parecchi osservano a distanza Kvaratskhelia: da Paris Saint Germain e Liverpool a Real Madrid e Newcastle.

E non solo, perché il profilo del georgiano attira parecchio pure il Barcellona di Xavi. Stando a quanto riferisce il portale ‘ElNational.cat’, infatti, i blaugrana avrebbero puntato l’attaccante di proprietà del Napoli per l’estate del 2024. È il grande obiettivo di calciomercato del club catalano, sempre secondo la fonte citata. Ad ogni modo, non sarà affatto semplice per il Barça assicurarsi le prestazioni di Kvaratskhelia.

I partenopei, dal canto loro, non sono disposti a trattare per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro, a prescindere dal prolungamento. Il Barcellona presenta varie problematiche dal punto di vista finanziario, però il patron Joan Laporta potrebbe riuscire a trovare una soluzione. D’altronde, il tempo a disposizione è parecchio.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI!

