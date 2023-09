Dopo l’affaire Rubiales per il bacio sulla bocca ‘rubato’ alla calciatrice Jennifer Hermoso, Spagna di nuovo sotto choc: Alcaraz, ora è ufficiale

Il tennis ha il suo nuovo re con buona pace dei tantissimi fan e ammiratori di ‘King Roger’, al secolo Roger Federer, tra i più grandi in assoluto della storia tennis per classe ed eleganza con la racchetta in mano.

Ma lo sport è fatto anche e soprattutto di numeri, di trionfi. Ebbene, sotto questo aspetto il numero 1 non può che essere Novak Djokovic. Il serbo ha sconfitto Daniil Medvedev in tre set, 63, 76 (7/5), 63, nella finale dello US Open vincendo così il suo quarto titolo a Flushing Meadows.

In totale sono 24 i titoli del Grande Slam in singolo per il 36enne serbo che ha eguagliato il record di Margaret Court per il maggior numero di vittorie nel Grande Slam oltre a essere diventato il più anziano vincitore nella storia degli US Open di New York.

Con il trionfo a New York Djokovic ha vendicato il ko contro Medvedev nella finale dello US Open di due anni e si è riscattato dalla sconfitta nella finale di Wimbledon per mano di Carlos Alcaraz, il numero 1 del ranking Atp.

Alcaraz, Spagna choc: ora è ufficiale il suo forfait per la Coppa Davis

Insomma, il serbo non ha alcuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo. Anzi, con la vittoria numero 24 nel Grande Slam ‘scippa’ al giovane fuoriclasse spagnolo la vetta del ranking Atp (390esima settimana da numero 1 per Nole).

Duello tra i due numeri 1 del tennis, il nuovo e quello appena spodestato, che riprenderà dopo la Coppa Davis, in calendario dal 12 al 17 settembre e che vede la Spagna impegnata, nel Girone B, ospitato a Valencia, contro la Serbia, la Repubblica Ceca e la Corea del Sud.

Orbene, Carlos Alcaraz, dopo che la sua corsa allo US Open si è fermata in semifinale, battuto da Medveded, regala un’altra delusione ai tifosi spagnoli. Infatti, l’ex numero 1 del ranking Atp ha ufficializzato il proprio forfait per gli impegni in Coppa Davis a seguito delle fatiche accumulate a Flushing Meadows.

Al suo posto il capitano iberico David Ferrer, come reso noto dalla Federazione spagnola, ha convocato Albert Ramos Vinolas, nel 2023 finalista a Gstaad e semifinalista a Córdoba, oltre ad aver raggiunto i quarti di finale a Rio de Janeiro e all’ATP Challenger di Parma, mentre in Coppa Davis vanta uno score di 6 vittorie, 5 qualificazioni e 2 sconfitte.

Comunque, anche se non scenderà in campo per recuperare dalle fatiche dello US Open, esattamente come il nostro Jannik Sinner, il fuoriclasse spagnolo, come si legge nel messaggio che ha pubblicato sui suoi canali social, non farà mancare il proprio sostegno ai compagni di squadra: “Ho bisogno di fermarmi e riposare, fisicamente e mentalmente. Il calendario è molto impegnativo e ora devo ricaricare le batterie. Buona fortuna alla squadra spagnola! Vi sosterrò!”.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato.it: CLICCA QUI